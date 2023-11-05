الأحد 05 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

عرض فيلم "مقاهي وأزمنة" بمركز الثقافة السينمائية

المخرج سميح منسي،
المخرج سميح منسي، فيتو

يقيم مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء عرضًا سينمائيًا لفيلم "مقاهي وأزمنة" للمخرج الراحل سميح منسي الذي رحل عن عالمنا يناير الماضى، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق ٨ نوفمبر.

الفيلم ينتمي الي نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة ويتناول المقهى الشعبي والمقاهي الخاصة بالمثقفين والتي كانت تعد مكان تلاقي وارتباط ثقافي واجتماعي بين المفكرين والأدباء وكيف ارتبطت بالحركات الثورية.

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وللمخرج سميح منسي بصماته الهامة التي وضعها بالسينما التسجيلية والروائية من خلال مشواره الفني الحافل ومن أهم أعماله فيلم  للذاكرة وقائع وفيلم ألوان البحر وفيلم نازلين التحرير وفيلم واحد كابتشينو وكان آخر أفلامه التسجيلية فيلم "سيرة البطل الشعبي" من إنتاج المركز القومي للسينما.

جدير بالذكر أن الاحتفالية ستقام الأربعاء ٨ نوفمبر في تمام السادسة مساء بمركز الثقافة السينمائية الواقعة في ٣٦ شارع شريف والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما، ويشرف على اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

 

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مركز الثقافة السينمائية اخبار الفن المخرج سميح منسي فيلم مقاهي وأزمنة المركز القومي للسينما

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