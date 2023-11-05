مسلسل صوت وصورة الحلقة 17، مشتبه جديد غير متوقع يدخل دائرة الاتهام

مسلسل صوت وصورة، شهدت مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٧ العديد من الأحداث المفاجئة حيث تتقارب كل من رضوى ولطفي بعدما تركت لبنى ابنها في عهدة لطفي على سبيل الانتقام، وتحاول ماجدة استدراج وافي لصفها وعرضت عليه عروض مغرية فيما لم يعلن هو عن رفضه العروض ولم يخبر لطفي بأمر مقابلته مع ماجدة، بينما يحصل عبد الغني على البراءة وتساعده سعاد بعد خروجه.

ويحاول لطفي ووافي معرفة من هو وراء انتشار فيديوهات عصام الصياد مع السيدات، ويطلب الشخص المسئول عن معرفة هذه المعلومات ربع مليون جنيه نظير إتمام المهمة، وحاول لطفي الذهاب إلى نيرمين للتفاهم معها ولكنها تقابله بغضب بعد أن قررت التعاقد مع شركة لمحاربة رضوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخيرًا يأتي لطفي إلى رضوى ليستكشف معها أحدث المستجدات في اللحظة التي يحضر فيها عبد الغني ويرى لطفي في منزل رضوى، وفي الأخير تأتي صديقة ابن الدكتور عصام لتكشف للضابط حسين أنها تشك في أن ابن عصام الصياد هو قاتل والده.

مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٥

شهدت مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٥ ذهاب ماجدة إلى نرمين ومواجهتها بأمر ذهابها إلى زوجها ليلة الحادث لتعترف نرمين لماجدة بكل التفاصيل وأنها بالفعل تشاجرت معه وهددته بالقتل، فنصحتها ماجدة بضرورة الذهاب إلى الشرطة والاعتراف بكل ما حدث.

تذهب نرمين إلى الشرطة وتعترف بأنها أخفت بعض الأمور وأنها تشاجرت مع زوجها ليلة الحادث واستقبل الضابط حسين الأمر بالغضب ليخبرها أنه لولا وجود سلاح الجريمة في مقر عمل عبد الغني لكانت اتهمت هي بقتل زوجها.

وتسيطر رضوى على شقة الزوجية بينما لا يزال عبد الغني في المستشفى، وتساعد رضوى شقيقتها في استعادة حقها من زوجها، وعلى جانب آخر يرسل وافي تفاصيل الجريمة لبرنامج الذكاء الاصطناعي ليخبره من أقدم على الجريمة ليؤكد أن لطفي هو مرتكب الجريمة، وفي ختام الحلقة تستقبل نيرمين فيديو لزوجها الراحل موجهًا رسالة لها.

تفاصيل الحلقة ١٤ من مسلسل صوت وصورة

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل صوت وصورة اعتراف عبد الغني لرضوى أنه لم يقتل عصام الصياد بالرغم من ذهابه إلى العيادة ليلة القتل، وأنه رأى شخصا يركض ولكنه لم يتمكن من تحديد ملامحه.

وخلال الحلقة يعود ابن عصام الصياد ويشتبك مع والدته وشقيقه الأصغر خاصة بعدما تم الكشف عن أن سمعة عصام الصياد تشوبها شوائب أخلاقية.

ويذهب الضابط حسين إلى منزل سعاد ويحاول استجوابها وتتهرب منه، بينما تفضل الذهاب إلى المحامية ماجدة وتخبرها أن نيرمين ذهبت إلى عيادة عصام الصياد ليلة الحادث، وهذا ما أكدته كاميرات المراقبة في المنطقة لتشير أصابع الاتهام نحو نرمين.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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