الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

مسلسل صوت وصورة الحلقة 17، مشتبه جديد غير متوقع يدخل دائرة الاتهام

مسلسل صوت وصورة،
مسلسل صوت وصورة، فيتو

مسلسل صوت وصورة، شهدت مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٧ العديد من الأحداث المفاجئة حيث تتقارب كل من رضوى ولطفي بعدما تركت لبنى ابنها في عهدة لطفي على سبيل الانتقام، وتحاول ماجدة استدراج وافي لصفها وعرضت عليه عروض مغرية فيما لم يعلن هو عن رفضه العروض ولم يخبر لطفي بأمر مقابلته مع ماجدة، بينما يحصل عبد الغني على البراءة وتساعده سعاد بعد خروجه.

 

ويحاول لطفي ووافي معرفة من هو وراء انتشار فيديوهات عصام الصياد مع السيدات، ويطلب الشخص المسئول عن معرفة هذه المعلومات ربع مليون جنيه نظير إتمام المهمة، وحاول لطفي الذهاب إلى نيرمين للتفاهم معها ولكنها تقابله بغضب بعد أن قررت التعاقد مع شركة لمحاربة رضوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخيرًا يأتي لطفي إلى رضوى ليستكشف معها أحدث المستجدات في اللحظة التي يحضر فيها عبد الغني ويرى لطفي في منزل رضوى، وفي الأخير تأتي صديقة ابن الدكتور عصام لتكشف للضابط حسين أنها تشك في أن ابن عصام الصياد هو قاتل والده.

مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٥

شهدت مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٥ ذهاب ماجدة إلى نرمين ومواجهتها بأمر ذهابها إلى زوجها ليلة الحادث لتعترف نرمين لماجدة بكل التفاصيل وأنها بالفعل تشاجرت معه وهددته بالقتل، فنصحتها ماجدة بضرورة الذهاب إلى الشرطة والاعتراف بكل ما حدث.

تذهب نرمين إلى الشرطة وتعترف بأنها أخفت بعض الأمور وأنها تشاجرت مع زوجها ليلة الحادث واستقبل الضابط حسين الأمر بالغضب ليخبرها أنه لولا وجود سلاح الجريمة في مقر عمل عبد الغني لكانت اتهمت هي بقتل زوجها.

وتسيطر رضوى على شقة الزوجية بينما لا يزال عبد الغني في المستشفى، وتساعد رضوى شقيقتها في استعادة حقها من زوجها، وعلى جانب آخر يرسل وافي تفاصيل الجريمة لبرنامج الذكاء الاصطناعي ليخبره من أقدم على الجريمة ليؤكد أن لطفي هو مرتكب الجريمة، وفي ختام الحلقة تستقبل نيرمين فيديو لزوجها الراحل موجهًا رسالة لها.

 

تفاصيل الحلقة ١٤ من مسلسل صوت وصورة 

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل صوت وصورة اعتراف عبد الغني لرضوى أنه لم يقتل عصام الصياد بالرغم من ذهابه إلى العيادة ليلة القتل، وأنه رأى شخصا يركض ولكنه لم يتمكن من تحديد ملامحه.

وخلال الحلقة يعود ابن عصام الصياد ويشتبك مع والدته وشقيقه الأصغر خاصة بعدما تم الكشف عن أن سمعة عصام الصياد تشوبها شوائب أخلاقية.

ويذهب الضابط حسين إلى منزل سعاد ويحاول استجوابها وتتهرب منه، بينما تفضل الذهاب إلى المحامية ماجدة وتخبرها أن نيرمين ذهبت إلى عيادة عصام الصياد ليلة الحادث، وهذا ما أكدته كاميرات المراقبة في المنطقة لتشير أصابع الاتهام نحو نرمين.

 

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

Advertisements

مخرجة مسلسل Echo: شخصية Maya Lopez ستكون شريرة

شاهد برومو حكاية كاملة أحدث حكايات مسلسل حدث بالفعل (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل صوت وصورة صوت وصورة مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٧ صوت وصورة الحلقة ١٧ الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

مخرجة مسلسل Echo: شخصية Maya Lopez ستكون شريرة

شاهد برومو حكاية كاملة أحدث حكايات مسلسل حدث بالفعل (فيديو)

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة، آية سماحة تروج لأحدث أعمالها الفنية

روحي فيك، تفاصيل الحكاية الجديدة من مسلسل 55 مشكلة حب

الأكثر قراءة

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

على مسئولية شوبير، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وهذا البديل

معتمد جمال مديرًا فنيًا مؤقتا للزمالك، وتوجيه الشكر لمدحت عبد الهادي

رسميا، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وعرض فتوح والزناري وصبحي للبيع

مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميًا من تدريب الفريق

انتهاء اجتماع مجلس إدارة الزمالك، وبيان رسمي لعرض القرارات

تعرف على قيمة الغرامة المالية الموقعة على أفشة من الأهلي

تأكيدا لـ فيتو، الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة بعد تصرفه في مباراة المقاولون

Advertisements

منوعات

المزيد

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

نصائح جهاز حماية المستهلك عند الشراء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

محمود حافظ يضع علم إسرائيل أسفل حذائه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-11-2023 في ختام التعاملات

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التقدم على الإمام الراتب في المسجد للصلاة؟.. الإفتاء توضح

تفسير رؤية الكبدة في المنام وعلاقتها بالمشاكل والمصاعب والأحزان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية