أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

تعرض الفنان بيومي فؤاد خلال الساعات القليلة الماضية، لهجوم حاد من قبل الجمهور، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له بشكل واسع علي السوشيال ميديا ، ظهر فيه وهو ينتقد محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض قائلا: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية بس مش من حقك تغلط في فنك"، الأمر الذي جعل “بيومي” في مرمي الانتقادات.

بيومي فؤاد يغلق خاصية التعليقات

وكأول رد فعل له على الهجوم الحاد، أغلق الفنان بيومي فؤاد خاصية التعليقات من حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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رسالة كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري وجهت رسالة له عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

وتابعت: "لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري.. ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها".