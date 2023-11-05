الأحد 05 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

محمد سلام كلمة السر، القصة الكاملة للهجوم علي أمير كرارة

أمير كرارة ومحمد
أمير كرارة ومحمد سلام، فيتو

تصدر اسم الفنان  أمير كرارة مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وكان حديث الجمهور.

وجاء سبب ذلك بعد انتشار أنباء بكثرة علي مواقع السوشيال ميديا، تزعم استبعاد محمد سلام  من مسلسل أمير كرارة الجديد “بيت الرفاعي”، بعد اعتذار الأول عن المشاركة في موسم الرياض بظهوره في مسرحية “زواج اصطناعي” الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور لمعرفة حقيقة الأمر.

أمير كرارة ومحمد سلام، فيتو 

تفاصيل الهجوم علي أمير كرارة

ورد الفنان أمير كرارة علي الأنباء التي انتشرت وزعمت استبعاد “سلام” من مسلسله الجديد “بيت الرفاعي”، مؤكدا أن تلك الأنباء كاذبة وليس لها أساس من الصحة.

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محمد سلام يعتذر لأمير كرارة 

واعتذر الفنان محمد سلام لأمير كرارة، وذلك بعد تعرض الأخير إلى انتقادات حادة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار أنباء تزعم استبعاد “سلام” من مسلسل أمير كرارة الجديد، بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض.

وقال محمد سلام من خلال خاصية “الإستوري” عبر موقع “إنستجرام”: “حقك عليا يا باشا مصر وبعتذر لأي إساءة اتوجهت لك”.

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