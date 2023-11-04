السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

شاهد برومو حكاية كاملة أحدث حكايات مسلسل حدث بالفعل (فيديو)

آية سماحة، فيتو
آية سماحة، فيتو

مسلسل حدث بالفعل، نشر فادي النجار، مؤلف حكايات مسلسل حدث بالفعل، برومو حكاية كاملة من مسلسل حدث بالفعل، وذلك عبر مواقع تبادل الصور إنستجرام، وأرفق فادي تعليق "كل واحد فينا عنده لحظة تحول في حياته، وكأن العمر بينقسم نصين، قبل اللحظة ديه...وبعدها".

وتابع “ميعادنا الأربعاء ٨ نوفمبر.. تأليف فادي النجار إخراج وائل فرج..#حدث_بالفعل #حكاية_كاملة آية سماحة شاهين تامر فرج بسنت حاتم ضيوف الشرف: أحمد فهيم أحمد عبد الحميد عمر جانز المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون اول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي”.

وكان فادي النجار، مؤلف مسلسل حدث بالفعل، قد نشر بوسترات أبطال المسلسل.

 

وانتهت مؤخرًا حكاية لو بعد حين، وينتظر الجمهور أحدث حكايات مسلسل حدث بالفعل والتي تحمل اسم “كاملة”.

 

تفاصيل حكاية كاملة من مسلسل حدث بالفعل

ومن المقرر عرض الحكاية الجديدة من مسلسل حدث بالفعل وهي حكاية كاملة يوم الأربعاء المقبل الموافق ٨ نوفمبر.

والحكاية الجديدة من مسلسل حدث بالفعل من بطولة آية سماحة، شاهين، تامر فرج، بسنت حاتم، وهي من تأليف فادي النجار وإخراج وائل فرج.

 

نهاية صادمة لحكاية لو بعد حين

 شهدت مسلسل حدث بالفعل حكاية لو بعد حين الحلقة الأخيرة نهاية صادمة لم يتوقعها الجمهور على الإطلاق.

حيث تم الكشف عن أن سمر “شيرين رضا” هي من اختطفت والديها وأخفتهم في مكان سري بالأتيليه الخاص بها وفصلتهما عن بعضهما في غرف منفصلة انتقامًا منهما بسبب ما فعلاه بها في طفولتها.

وحافظت سمر على إخفاء والديها عن الجميع لمدة ٣ سنوات حتى تم إعلان وفاتهما رسميًّا، بالرغم من أنهما أحياء يرزقون وتمكنت سمر من  أخذ نصيبها في الإرث بعدما كان والدها ينوي حرمانها منه، ولم يتم الكشف عن جريمتها حيث ظلت تخفيهما لمدة ٧ سنوات ولم يعلم بالأمر سوى طبيبها النفسي.

وعلى جانب آخر صدمت يسرا في كل المقربين منها، خاصة ياسمين بعدما علمت أنها كانت تنوي سرقتها بالاتفاق مع زوج يسرا، كما أنها انفصلت عن بسام زوجها بعد اكتشاف خيانته لها.

 

قصة حكاية لو بعد حين 

تدور قصة حكاية لو بعد حين حول يسرا التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، التي تنهار حياتها بعد أن يختفي والداها، وتبدأ يسرا رحلة البحث عنهما إلى أن تنكشف الحقيقة فيما بعد، والحكاية من بطولة كل من دينا الشربيني وشيرين رضا.

وكانت المنصة التي تعرض مسلسل حدث بالفعل “حكاية لو بعد حين” قد طرحت إعلانًا تشويقيًّا للحكاية الجديدة من المسلسل قبل بدء عرض حلقات الحكاية.

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