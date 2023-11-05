الأحد 05 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

كاظم الساهر يقدم أغنية باللغة الإنجليزية لدعم الشعب الفلسطيني (فيديو وصور)

كاظم الساهر، فيتو
كاظم الساهر، فيتو

 

كاظم الساهر، أعلن النجم العراقي كاظم الساهر تقديم أغنية باللغة الإنجليزية دعما للشعب الفلسطيني الصامد ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وكتب كاظم الساهر في منشور له عبر حسابه على إنستجرام: في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية #HoldYourFire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة.

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سبب اختيار اللغة الإنجليزية

 

وأضاف القيصر:  ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء، وسيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال الوكالات التالية:


الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)
اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)
برنامج الأغذية العالمي.
 


وتابع: أغنية Hold Your Fire تلحين كاظم الساهر، كلمات توم لو، مستوحاة من فكرة كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوف.

 

 

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