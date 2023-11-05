الأحد 05 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مسرحيتان جديدتان لـ بيومي فؤاد فى موسم الرياض

بيومي فؤاد. فيتو
بيومي فؤاد. فيتو

عقب الانتهاء من عرض المسرحية الكوميدية الغنائية “زواج اصطناعى” يستعد الفنان بيومي فؤاد للمشاركة فى مسرحيتين جديدتين في موسم الرياض المقام بالمملكة العربية السعودية برعاية هيئة الترفيه.

ويبدأ عرض الليالي الأولى من المسرحيتين خلال الأسابيع المقبلة.. وستكون الأولى مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" مع الفنان أكرم حسني، والثانية مسرحية "مثلث برهومة" رفقة الفنان أشرف عبد الباقي.

وتعرض الفنان بيومي فؤاد خلال الساعات القليلة الماضية، لهجوم حاد من قبل الجمهور، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له بشكل واسع علي السوشيال ميديا ظهر فيه وهو ينتقد محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض قائلا:" من حقك انك تعتذر عن المسرحية بس مش من حقك تغلط في فنك"، الأمر الذي جعل “بيومي” في مرمي الانتقادات.

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ووجهت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة للفنان بيومي فؤاد عقب حديثه بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا. 

رسالة كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد 

 

وكتبت كاملة أبو ذكري قائلة: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر انك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة". 

وتابعت: "لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري.. ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها". 

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أشرف عبد الباقي أكرم حسني الفنان بيومي فؤاد المخرجة كاملة أبو ذكري المملكة العربية السعودية مسرحية زواج اصطناعي

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