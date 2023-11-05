الأحد 05 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

سيرين عبد النور بعد قتل الاحتلال أطفال في لبنان: يا ويلكم من الله

سيرين عبد النور،
سيرين عبد النور، فيتو

 

لبنان، علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على جريمة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف طائراته المسيرة سيارة مدنية على طريق عيناثا – عيترون في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان.

 

وكتبت سيرين عبد النور في تدوينة لها عبر حسابها على موقع إكس (تويتر سابقا): "استهداف الأطفال صار شغلكم الشاغل صار هواية عندكم !!! ما في كلام يوصف الوجع يا ويلكم من الله رحمتك يا رب".

 

 

وأعلن حسن فضل الله النائب في مجلس النواب  اللبناني أن ثلاث فتيات صغيرات استشهدن في قصف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان اليوم، واصفا الهجوم بأنه "تطور خطير" ستكون له تداعيات.

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وأضاف فضل الله بحسب "رويترز"، إن الاحتلال استهدف سيارة مدنية أدت إلى استشهاد ثلاث فتيات، أعمارهن بين ثماني و14 سنة، وجدتهن، وجرح والدتهن، وذلك في أثناء مرورهن على طريق عام بين بلدتي عيترون وعيناثا”.

إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة

ومن جانب آخر أفادت مصادر لبنانية، اليوم الأحد، بأن  حزب الله تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، كانت تحلق فوق منطقة النبطية.

 

ويأتي إسقاط المسيرة الإسرائيلية، في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية بين حزب الله، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب هجوم نفذته حركة حماس في غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

قوات الاحتلال الإسرائيلية توسع عمليات الصف 

وأصيب أربعة مسعفين بجروح إثر استهدافهم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية، بينما كانوا متوجهين لنقل مصابين في قضاء صور، فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن عمليات قصف واسعة لأطراف بلدات عدة في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل، إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ مضادة للدروع أطلقت باتجاه مستوطنة أفيفيم، فيما تعاملت القبة الحديدية مع "هدف مشبوه" على الحدود مع لبنان.

وسبق ذلك إعلان جيش  الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية هاجمت فجرًا، البنية التحتية العسكرية لحزب الله فيما نعى الحزب ثلاثة من مقاتليه، ليرتفع عدد قتلاه إلى 61، منذ بدء المواجهات في جنوب لبنان.

 

 

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