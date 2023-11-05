حقيقة إهانة بيومي فؤاد لـ محمد سلام في موسم الرياض (فيديو)

تعرض الفنان بيومي فؤاد، لانتقادات حادة من الجمهور في الساعات الماضية، وذلك بسبب تداول النشطاء فيديو ظهر فيه وهو يلقي كلمة في ختام العرض المسرحي “زواج اصطناعي”، واعتبر البعض أنه ينتقد الفنان محمد سلام لتقديمه اعتذارا عن عدم السفر لموسم الرياض بسبب تعاطفه مع الفلسطينيين في غزة.

في هذا السياق، وبعد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من الفيديو الأصلي، تأكد أن الفنان بيومي فؤاد لم يتحدث عن الفنان محمد سلام بالسلب أو الإيجاب.

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الفيديو الحقيقي

وظهر بيومي فؤاد، في الفيديو الحقيقي وهو يوجه تحية لمخرج المسرحية محمد المحمدي بطريقة ساخرة، قائلا: "في الإخراج فيه عيل ولا له لزمة اسمه محمد المحمدي".

على الجانب الآخر، تصدر الفنان محمد سلام حديث مواقع السوشيال ميديا، بعد رفضه المشاركة في موسم الرياض تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له خلال الفترة الحالية من انتهاكات وقصف مستمر على يد الجيش الصهيوني.

منصة “شاهد” لم ترفض “الكبير أوي”

كما انتشر أيضا خلال الساعات القليلة الماضية العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن رفض “منصة شاهد” التعاقد مع مسلسل “الكبير أوي”، لـ أحمد مكي، بسبب موقف سلام من المشاركة في موسم الرياض.

وتواصلت "فيتو" مع الفنان محمد سلام للتعليق على رد الفعل الكبير الذي تلقاه بعد موقفه تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه المشاركة في موسم الرياض تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولكنه مازال مصرا على موقفه بالتزام الصمت وعدم التعليق، مكتفيا بقوله:"أنا مش عاوز اتكلم في أي حاجة اعذروني".

اعتذار محمد سلام تضامنا مع غزة

وكان الفنان محمد سلام تصدر خلال الأيام الماضية حديث رواد مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير “انستجرام” يعتذر فيه عن عدم مشاركته في موسم الرياض، وذلك لتقديم مسرحية زواج اصطناعي.

في هذا السياق، تحدث الكثير من المتابعين عن “آجر سلام”، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين في الساعات الماضية، وعلمت “فيتو” من مصادرها أن الفنان كان من المقرر أن يحصل على ٨٠ ألف دولار، عن الدور الذي يقدمه في مسرحية “ذكاء اصطناعي” ضمن موسم الرياض.