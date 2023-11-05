الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

حقيقة إهانة بيومي فؤاد لـ محمد سلام في موسم الرياض (فيديو)

محمد سلام وبيومي
محمد سلام وبيومي فؤاد، فيتو

تعرض الفنان بيومي فؤاد، لانتقادات حادة من الجمهور في الساعات الماضية، وذلك بسبب تداول النشطاء فيديو ظهر فيه وهو يلقي كلمة في ختام العرض المسرحي “زواج اصطناعي”، واعتبر البعض أنه ينتقد الفنان محمد سلام لتقديمه اعتذارا عن عدم السفر لموسم الرياض بسبب تعاطفه مع الفلسطينيين في غزة.

في هذا السياق، وبعد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من الفيديو الأصلي، تأكد أن الفنان بيومي فؤاد لم يتحدث عن الفنان محمد سلام بالسلب أو الإيجاب.

Advertisements

الفيديو الحقيقي

وظهر بيومي فؤاد، في الفيديو الحقيقي وهو يوجه تحية لمخرج المسرحية محمد المحمدي بطريقة ساخرة، قائلا: "في الإخراج فيه عيل ولا له لزمة اسمه محمد المحمدي".

على الجانب الآخر، تصدر الفنان محمد سلام حديث مواقع السوشيال ميديا، بعد رفضه المشاركة في موسم الرياض تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له خلال الفترة الحالية من انتهاكات وقصف مستمر على يد الجيش الصهيوني. 

منصة “شاهد” لم ترفض “الكبير أوي”

كما انتشر أيضا خلال الساعات القليلة الماضية العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن رفض “منصة شاهد” التعاقد مع مسلسل “الكبير أوي”، لـ أحمد مكي، بسبب موقف سلام من المشاركة في موسم الرياض.

وتواصلت "فيتو" مع الفنان محمد سلام للتعليق على رد الفعل الكبير الذي تلقاه بعد موقفه تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه المشاركة في موسم الرياض تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولكنه مازال مصرا على موقفه بالتزام الصمت وعدم التعليق، مكتفيا بقوله:"أنا مش عاوز اتكلم في أي حاجة اعذروني".

اعتذار محمد سلام تضامنا مع غزة

وكان الفنان محمد سلام تصدر خلال الأيام الماضية حديث رواد مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير “انستجرام” يعتذر فيه عن عدم مشاركته في موسم الرياض، وذلك لتقديم مسرحية زواج اصطناعي.

في هذا السياق، تحدث الكثير من المتابعين عن “آجر سلام”، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين في الساعات الماضية، وعلمت “فيتو” من مصادرها أن الفنان كان من المقرر أن يحصل على ٨٠ ألف دولار، عن الدور الذي يقدمه في مسرحية “ذكاء اصطناعي” ضمن موسم الرياض.

و نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الفنان محمد سلام انتقادات حادة زواج اصطناعي العرض المسرحي الفنان بيومي فؤاد محمد المحمدي مواقع التواصل الاجتماعي بيومي فؤاد

مواد متعلقة

محمد سلام ليس الأول ولن يكون الأخير! (1)

مش عاوز اتكلم في حاجة، محمد سلام يرفض المتاجرة بموقفه تجاه القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

حقيقة إهانة بيومي فؤاد لـ محمد سلام في موسم الرياض (فيديو)

تعليق عاجل من وزير دفاع الاحتلال بشأن اتفاقية السلام مع مصر

تعرف على كواليس حديث أفشة مع الجهاز الفني بعد استبداله أمام المقاولون العرب

في اجتماع مع الخطيب وبيبو، كولر يكشف عن رأيه في موديست

عمرو أديب يوجه رسالة لحسن نصر الله والدول العربية دعما لغزة (فيديو)

الأضخم في تاريخ أمريكا، 100 ألف شخص يشاركون في مظاهرة مؤيدة لفلسطين (فيديو)

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف مفاجأة عن فيديو البسكويت منتهي الصلاحية وحجم المساعدات المصرية

أوباما عن العدوان الإسرائيلي على غزة: مستحيل أن أكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة

Advertisements

منوعات

المزيد

جمهور ميلان يتضامن مع فلسطين: أوقفوا كل الحروب

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 5-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 5-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج، حظك الأحد 5 -11- 2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم السبت

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. العدوان الأكثر دموية وتدميرا للقطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم العقرب في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة

المزيد
الجريدة الرسمية