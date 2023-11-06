أسعار الحديد اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم، تنشر فيتو أسعار الحديد حيث يهتم الكثير بمعرفة الأسعار يوميًّا كما نهتم بنشر أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى.

وأعلنت عدد من الشركات وعلى رأسه حديد عز وحديد بشاي رفع الأسعار وحديد السويس للصلب خلال شهر نوفمبر الجاري.

أسعار الحديد اليوم، فيتو

وتتفاوت أسعار الحديد اليوم من منطقة لأخرى، بحسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وبحسب الشركات المصنِّعة والأسعار المعلنة تسليم أرض مصنع، كما تشهد فروقًا سعرية كبيرة وغير منضبطة لدى بعض التجار والموزعين.

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متوسط سعر الحديد

بلغ سعر طن حديد عز اليوم قيمة 40000 جنيه.

سعر طن حديد سرحان فسجل نحو 32000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم نحو 35500 جنيه.

جاء سعر حديد المعادي بـ 34200 جنيه للطن.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل إلى 32100 جنيه.

سعر طن حديد العشري فسجل نحو 34500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين بلغ نحو 35000 جنيه.

سجل سعر طن حديد الكومي خلال تعاملات اليوم نحو 34400 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 33500 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية إلى 36000 جنيه.

بداية صناعة الحديد والصلب

وبدأت هذه الصناعة في مصر في الأربعينات من خلال عدد من الشركات الخاصة بهدف استغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية من خلال صهرها بأفران تعمل بالوقود السائل ثم صبها يدويا في قوالب ودرفلتها إلى حديد تسليح وكان يتم ذلك في “الشركات التالية ” الدلتا والأهلية والنحاس".

وشهدت الأفران تطويرًا متلاحقًا، وفي نهاية الخمسينات أُنشئ بحلوان أول مصنع متكامل باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، وفي بداية الثمانينات أسست شركة أخرى بالدخيلة بالإسكندرية بالتعاون مع اليابان والاعتماد على تكنولوجيا جديدة لإنتاج الصلب من نوعيات عالية الجودة من خامات الحديد الاستخراجية المستوردة وباستخدام الغاز الطبيعي ( بدلا من الفحم ) وتحويلها إلى حديد اسفنجي، ولقد اتجه العديد من المستثمرين إلى اقتحام صناعة الصلب بدأ من مشروعات الدرفلة باستخدام عروق مستوردة ثم التطور بإضافة وحدات صهر وشركات لإنتاج العروق وإنتاج ودرفلة المسطحات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

3 أنواع لشركات حديد التسليح

1- شركات متكاملة وتنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي وأبرزها شركة عز الدخيلة بالإسكندرية التي تعتمد على خامات مستوردة ذات مواصفات عالية وتنتج كافة أشكال ومواصفات حديد التسليح.

2 - شركات نصف متكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الأسفنجي وهذه الشركات تعتمد على ما يتاح من خردة صلب محلية واستيراد خردة الصلب حديد إسفنجي من الخارج.

3 - مصانع الدرفلة والتي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.