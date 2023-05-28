الحديد أزمة المعمار في مصر، الطاقة الإنتاجية 15 مليون طن سنويا، تراجع التصدير 21%، وانخفاض الأسعار بقيمة 5 آلاف جنيه

تعد صناعة الحديد والصلب من أقدم الصناعات فى مصر، وهذا لأنها من الصناعات الإستراتيجية في سوق مواد البناء، وتتميز صناعة الحديد والصلب بأهمية اقتصادية لما لها من تأثير مباشر في التنمية الصناعية، وتتدخل فى العديد من القطاعات مثل العقارات والصناعات الهندسية والمعدنية.

بداية صناعة الحديد والصلب

وبدأت هذه الصناعة في مصر في الأربعينات من خلال عدد من الشركات الخاصة بهدف استغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية من خلال صهرها بأفران تعمل بالوقود السائل ثم صبها يدويا في قوالب ودرفلتها إلى حديد تسليح وكان يتم ذلك فى “الشركات التالية ” الدلتا والأهلية والنحاس".

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وشهدت الأفران تطويرا متلاحقا، وفي نهاية الخمسينات أُنشئ بحلوان أول مصنع متكامل باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، وفي بداية الثمانينات أسست شركة أخرى بالدخيلة بالإسكندرية بالتعاون مع اليابان والاعتماد على تكنولوجيا جديدة لإنتاج الصلب من نوعيات عالية الجودة من خامات الحديد الاستخراجية المستوردة وباستخدام الغاز الطبيعي ( بدلا من الفحم ) وتحويلها إلى حديد أسفنجي، ولقد اتجه العديد من المستثمرين إلى اقتحام صناعة الصلب بدأ من مشروعات الدرفلة باستخدام عروق مستوردة ثم التطور بإضافة وحدات صهر وشركات لإنتاج العروق وإنتاج ودرفلة المسطحات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

الحديد في مصر، فيتو

3 انواع لشركات حديد التسليح

1- شركات متكاملة وتنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي وأبرزها شركة عز الدخيلة بالإسكندرية التي تعتمد على خامات مستوردة ذات مواصفات عالية وتنتج كافة أشكال ومواصفات حديد التسليح.

2 - شركات نصف متكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة ( أو الحديد الأسفنجي وهذه الشركات تعتمد على ما يتاح من خردة صلب محلية واستيراد خردة الصلب حديد أسفنجي من الخارج.

3 - مصانع الدرفلة والتي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.

أسعار الحديد، فيتو

الطاقة الانتاجية المتاحة من حديد التسليح

تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، ويبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن

صادرات الحديد

وبلغ حجم صادرات مصر من الحديد الصب والصلب 1.412 مليار دولار خلال 2022 مقابل 1.781 مليار دولار خلال 2021، بنسبة تراجع 21% وذلك طبقا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

قائمة أكبر الدول المستوردة للحديد والصلب المصري

1- جاءت إسبانيا فى المرتبة الأولى باجمالى 277.868 مليون دولار مقابل 426.317 مليون دولار بنسبة تراجع 35%.

2-جاءت السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 201.076 مليون دولار مقابل 150.717 مليون دولار خلال 2021 بنسبة نمو 33%.

3- تراجعت صادرات القطاع إلى إيطاليا خلال 2022 باجمالى 196.686 مليون دولار مقابل 418.206 مليون دولار خلال 2021 بنسبة تراجع 53%

4- جاءت صادرات القطاع إلى كندا باجمالى 61.636 مليون دولار مقابل 113.224 مليون دولار بنسبة تراجع 46%.

5- انخفضت صادرات الحديد الصب والصلب إلى الولايات المتحدة الامريكية بإجمالى 55.118 مليون دولار مقابل 189.179مليون دولاربنسبة تراجع 71%

6- جاءت صادرات القطاع الى البرتغال باجمالى 38.38 مليون دولار مقابل 53.806 مليون دولار بنسبة تراجع 29%.

7- ارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب المصري إلى رومانيا بإجمالى 60.203 مليون دولار مقابل 20.937 مليون دولار بنسبة نمو 188%

8- جاءت صادرات القطاع الى اليونان بإجمالى 38.67 مليون دولار مقابل 17.876 مليون دولار بنسبة نمو 116%.

9- ارتفعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب إلى فلسطين بإجمالى 49.465 مليون دولار مقارنة بنحو 63 ألف دولار خلال 2021 بنسبة نمو 78950%

10- ارتفعت صادرات القطاع إلى هولندا بإجمالى 42.852 مليون دولار في مقابل 33.65 مليون دولاربنسبة نمو 27%

وتشير الاحصائيات إلى أن 10 دول استحوذت على 58.4% من صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بقيمة 825.268 مليون دولار، كما تم تصدير حديد صب وصلب لنحو 87 دولة خلال 2022.

انتاج الحديد، فيتو

إنتاج حديد التسليح

وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، ونحو 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، طبقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية، وتعمل في السوق المصرية عدد من كبرى الشركات، منها شركة حديد عز، وحديد المصريين، والسويس للصلب، والمراكبي، وغيرها.

أهمية صناعة الحديد والصلب

ترجع أهمية صناعة الحديد والصلب إلى دورها في نمو القطاعات الصناعية الأخرى المغذية والمستهلكة لمنتجاتها، بالإضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل، حيث إن كل فرصة عمل في صناعة الحديد والصلب توفر حوالي 7 فرص للعمل في الصناعات الأخرى بحسب الدراسات الاقتصادية.

أسعار الحديد

وتتفاوت أسعار الحديد اليوم من منطقة لأخرى، بحسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وبحسب الشركات المصنِّعة والأسعار المعلنة تسليم أرض مصنع، كما تشهد فروق سعرية كبيرة وغير منضطبة لدى بعض التجار والموزعين

متوسط سعر الحديد في الأسواق

* حديد عز 32135 جنيهًا

*حديد بشاي 29000 جنيه.

*حديد المراكبي 28500 جنيه.

*السويس للصلب 32050 جنيهًا.

*حديد المصريين 32050 جنيهًا.

*حديد الجيوشي 23350 جنيهًا.

كما يشهد سوق مواد البناء تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، وسط هدوء حركة البناء والتشييد.

أسباب تراجع اسعار حديد التسليح

واكد طارق الجيوشى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد شهدت تراجعا ملحوظا خلال الايام القليلة الماضية بمقدار 5000 جنيها فى الطن

وأرجع الجيوشى هذا التراجع الى 3 أسباب وهو استقرار العملة الأجنبية “ سعر الصرف ”، فضلا عن تراجع اسعار مدخلات الانتاج فى البورصات العالمية وعلى رأسها البليت فضلا عن التراجع الشديد فى معدلات الطلب على حديد التسليح.

وقال إننا نأمل في عودة الطلب الى معدله الطبيعى وارتفاعه، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الصرف وتراجع أسعار مدخلات الإنتاج فى البورصات العالمية فإنه من المتوقع استمرار تراجع أسعار الحديد، مضيفا أن أسعار البليت تراجعت بنسبة 30% خلال الفترة الأخيرة في الأسواق المصرية.