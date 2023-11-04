أخبار الحوادث اليوم: تأجيل محاكمة ضابط سيدي براني.. وخطوات الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
الأوراق المطلوبة للالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024
بدأت وزارة الداخلية في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن الدفعة التاسعة 2024 اليوم السبت إلكترونيًّا، ويبحث بعض راغبي الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024 عن الأوراق المطلوبة.
انقلاب سيارة محملة بأسماك على طريق السويس (فيديو)
وقع حادث مروع على طريق السويس الصحراوى إثر انقلاب سيارة نقل محملة بأسماك، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ.
تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس، لجلسة ٢ يناير.
إحالة عامل خردة للمفتي قتل صديقه في القليوبية
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، إحالة عامل خردة، لاتهامه بقتل صديقه بعد أن استدرجه لمنطقة نائية وسرقته تحت تهديد السلاح، وطعنه بمناطق متفرقة بالجسم، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه نظير جريمته، وحددت جلسة اليوم الثاني من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
ارتكبوا أكثر من 30 حادثا، سقوط 5 تشكيلات عصابية لارتكابهم أعمال سرقات
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكابهم أعمال سرقات فى 3 محافظات.
تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب
أجلت محكمة جنح العجوزة، محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة 18 نوفمبر.
تأجيل محاكمة ضابط سيدي براني لجلسة 8 يناير المقبل
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، تأجيل محاكمة المتهم "ع. ي. ل" في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني مطروح، بتهمة ضرب أفضى إلى موت، لاستكمال المرافعة وسماع الشهود إلى جلسة 8 يناير القادم.
ضبط عاطل حرض على قتل زوجته وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروتها
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل حرض على قتل زوجته بالاشتراك مع آخر وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروة زوجته في الجيزة.
ضبط القائم على إدارة صفحة للنصب على المواطنين بزعم بيع أجهزة كهربائية بأسعار مُخفضة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على القائم على إدارة صفحة للنصب على المواطنين بزعم بيع أجهزة كهربائية بأسعار مُخفضة فى الشرقية.
5 شروط للتقديم بوظيفة مندوب مساعد بالنيابة الإدارية يدويا وإلكترونيا
قررت النيابة الإدارية عددًا من الشروط التي يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا
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