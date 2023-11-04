أخبار الحوادث اليوم: تأجيل محاكمة ضابط سيدي براني.. وخطوات الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

بدأت وزارة الداخلية في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن الدفعة التاسعة 2024 اليوم السبت إلكترونيًّا، ويبحث بعض راغبي الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024 عن الأوراق المطلوبة.

وقع حادث مروع على طريق السويس الصحراوى إثر انقلاب سيارة نقل محملة بأسماك، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ.

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أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس، لجلسة ٢ يناير.

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، إحالة عامل خردة، لاتهامه بقتل صديقه بعد أن استدرجه لمنطقة نائية وسرقته تحت تهديد السلاح، وطعنه بمناطق متفرقة بالجسم، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه نظير جريمته، وحددت جلسة اليوم الثاني من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكابهم أعمال سرقات فى 3 محافظات.

أجلت محكمة جنح العجوزة، محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة 18 نوفمبر.

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، تأجيل محاكمة المتهم "ع. ي. ل" في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني مطروح، بتهمة ضرب أفضى إلى موت، لاستكمال المرافعة وسماع الشهود إلى جلسة 8 يناير القادم.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل حرض على قتل زوجته بالاشتراك مع آخر وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروة زوجته في الجيزة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على القائم على إدارة صفحة للنصب على المواطنين بزعم بيع أجهزة كهربائية بأسعار مُخفضة فى الشرقية.

قررت النيابة الإدارية عددًا من الشروط التي يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا