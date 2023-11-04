الأوراق المطلوبة للالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024
بدأت وزارة الداخلية في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن الدفعة التاسعة 2024 اليوم السبت الالكترونيا، ويبحث بعض راغبي الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024 عن الأوراق المطلوبة.
الأوراق المطلوبة لالتحاق بمعهد معاونى الأمن 2024
للتقديم فى معهد معاون الأمن (ذكور - إناث)
12 صورة شخصية
شهادة ميلاد كمبيوتر
بیان نجاح الشهادة الإعدادية بدون درجات يكتب فيه مطلوب لمعهد معاوني الأمن
الموقف من التجنيد
قيد فردي للطالب لبيان أنه غير متزوج
قيد عائلي للأب
قيد عائلي للجدود من ناحية الأب والأم
مفردات مرتب الأب والأم
استكمال البيانات والأوراق وفقا لما مذكور في كراسة الشروط.
كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن الدفعة التاسعة من الذكور والإناث.
وأكدت وزارة الداخلية بأن تقديم طلبات الالتحاق بمعاوني الأمن الدفعة التاسعة سيكون هذا العام إلكترونيا.
وسيتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة (الإنترنت) moi.gov.eg (خدمات معاون الأمن)، اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.
وقررت وزارة الداخلية، أن تبدأ اختبارات القبول اعتبارا من يوم 11 نوفمبر الجاري؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقطاع التدريب صباح اليوم الأربعاء.
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