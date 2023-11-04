السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

تأجيل محاكمة مرتضى
تأجيل محاكمة مرتضى منصور، فيتو

أجلت محكمة جنح العجوزة، محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة 18 نوفمبر.

محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب

جاء ذلك في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، بعدما قدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

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تأجيل محاكمة مرتضي بتهمة سب عمرو أديب

وعلي الجانب الآخر، أجلت محكمة جنح العجوزة، اليوم، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب، لجلسة ١٨ نوفمبر.

وقال طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، إن موكله تقدم بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.

وأضاف محامي الإعلامي عمرو أديب، أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا لمكتب النائب العام، وقمنا بجنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة.

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مرتضى منصور محكمة جنح العجوزة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي

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تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب

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