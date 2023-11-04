السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة ضابط سيدي براني لجلسة 8 يناير المقبل

تأجيل محاكمة ضابط
تأجيل محاكمة ضابط سيدي براني لجلسة 8 يناير المقبل

قررت  محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت برئاسة  المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد،  تأجيل محاكمة المتهم  " ع.ي.ل" في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني مطروح  ، بتهمة ضرب أفضي الي موت، لاستكمال المرافعة وسماع الشهود الي جلسة 8 يناير القادم. 

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بممطروح.

Advertisements

وكانت محكمة استئناف الإسكندرية حددت جلسة 10 أغسطس لمحاكمة 5 آخرين من البدو في الواقعة نفسها.

وتلقت النيابة العامة يوم الحادي عشر من شهر يوليو إخطارًا من قسم شرطة «براني» بمحافظة  مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة «سيدي براني» إثر حادث الوفاة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.

تفاصيل قضية سيدي براني في مطروح 
وفور تلقى الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية سيدي براني جنايات الأسكندرية

مواد متعلقة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد دار مصر ومشروعات الطرق بالمدينة

ارتكبوا أكثر من 30 حادثا، سقوط 5 تشكيلات عصابية لارتكابهم أعمال سرقات

ضبط ‏56718 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

الأكثر قراءة

أبكى الكنيست ومنعت إسرائيل نشره، آخر لحظات جنود الاحتلال قبل تدمير المدرعة نمر (فيديو)

كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية وتقتل 5 جنود

رسالة قوية من ملك الأردن للقادة العرب بشأن مجازر الاحتلال في غزة

أول تعليق من تركيا بعد استدعاء سفيرها لدى تل أبيب

انقلاب سيارة محملة بأسماك على طريق السويس (فيديو)

لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر فى هذا التوقيت؟ خبير يوضح الأسباب

غيابات الطلائع أمام الإسماعيلي وبسيوني يحدد مصير جودوين

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

Advertisements

منوعات

المزيد

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

الإفتاء توضح حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية