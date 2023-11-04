السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

5 شروط للتقديم بوظيفة مندوب مساعد بالنيابة الإدارية يدويا وإلكترونيا

النيابة الإدارية،فيتو
النيابة الإدارية،فيتو

قررت النيابة الإدارية عدد من الشروط التي يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

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النيابة الإدارية 

وأعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة2023، وذلك ابتداءٱ من ١١ نوفمبر حتى ٢٤ نوفمبر الجارى، وذلك عبر التسجيل عبرالموقع الإلكترني للهيئة.

وحددت هيئة النيابة الإدارية إمكانية التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة في فى إعلان وظيفة مندوب مساعد،ويستمر التقديم من ١٦ ديسمبر حتى ١٠ يناير المقبل، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة ٦ أكتوبر من التاسعة صباحٱ حتى الثانية والنصف عصرٱ.
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