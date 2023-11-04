انقلاب سيارة محملة بأسماك على طريق السويس (فيديو)

وقع حادث مروع على طريق السويس الصحراوى إثر انقلاب سيارة نقل محملة بأسماك، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ.

انقلاب سيارة محملة بأسماك على طريق السويس

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروع على طريق السويس الصحراوى إثر انقلاب سيارة نقل محملة بأسماك، وعلى الفور انتقل رجال المرور والحماية المدنية مدعومين بونش إنقاذ والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ.

وقام رجال الشرطة برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.