السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

ارتكبوا أكثر من 30 حادثا، سقوط 5 تشكيلات عصابية لارتكابهم أعمال سرقات

إرتكبوا اكثر من 30
إرتكبوا اكثر من 30 حادث.. سقوط 5 تشكيلات عصابية لارتكابهم

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من  ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكابهم أعمال سرقات فى 3 محافظات.

 

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تعود البداية عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لهم ملعومات جنائية" – مقيمين بمحافظة بنى سويف) تخصص نشاطهم فـي سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية".

 

 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب  19واقعة كما أرشدوا عن جميع الدراجات النارية الـمُبلغ بسرقتها.

 

كما تم ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (3 أشخاص آخرين والإستيلاء على متعلقاتهم الشخصية حال توقفهم بالسيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز، وإحداث إصابة إثنين من المجنى عليهم برش خرطوش ولاذوا بالهرب.

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وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (فرد محلى وطلقتان - سكين "المستخدمان فى الواقعة" - مبلغ مالى وهاتف محمول "المستولى عليهما").

 

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت (8) متهمين لـ (3) منهم معلومات جنائية تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب  وقائع (السرقات بأسلوب "المغافلة" – نصب وسرقة بطاقات الفيزا من المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلى).

 

 إرتكبوا عدد من وقائع السرقة  وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وأرشدوا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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الدراجات النارية سرقة الدراجات النارية ضبط تشكيل عصابي قطاع الأمن العام محافظة بني سويف مركز شرطة قليوب

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