إزالة 43 حالة تعد واسترداد 3 أفدنة في حملات بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات بكافة أنواعها على مستوى الوحدات المحلية من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية في إزالة التعديات بالبناء المخالف وبدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتشهد المحافظة لليوم الثالث علي التوالي استمرار الحملات وذلك من خلال إزالة 43 حالة تعد في 8 مراكز على مساحة إجمالية 3 أفدنة و15 قيراطا.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر كافة المتغيرات المكانية بكافة المدن والقرى وتحديدها للقضاء علي البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وخاصة التعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وبالتعاون والتنسيق مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية.

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ومن جانبه يتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس جهود الوحدات المحلية من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية (الزراعة والشرطة والتموين والمتغيرات المكانية وجميع الجهات المختصة) في إزالة التعديات بالبناء المخالف وبدون ترخيص علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وصرح " المحافظ " بأنه تم اليوم إزالة 43 حالة تعد في 8 مراكز هم ( منية النصر بإجمالي 11 حالة - الجمالية بإجمالي 8 حالات - ميت سلسيل بإجمالي 4 حالات - ميت غمر بإجمالي 9 حالات - أجا بإجمالي 7 حالات - بني عبيد بإجمالي حاله - المنزلة بإجمالي حاله - طلخا بإجمالي 2 حالة) على مساحة إجمالية 3 أفدنة و15 قيراطا.

وشدد مختار على إزالة كافة التعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص في جميع المراكز وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

كما شدد المحافظ على التصدي لأي حالات بناء مخالف جديدة في المهد ومصادرة جميع مواد البناء ومعدات المقاول وتحرير محاضر للمقاولين كالمتعدين بالضبط واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

ووجه المحافظ برفع جميع مخلفات الهدم والانقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت ومتابعة هذه الحالات لضمان عدم عودة التعدي عليها مرة أخرى.

وأكد مختار أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة مشيرًا إلى محاسبته بكل شدة وحسم.

كما وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه تعطيل إجراءات تنفيذ الإزالات علي الأراضى الزراعية ومحاسبة المقصرين باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم، مشيرًا إلى أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية والقضاء على كافة مظاهر البناء العشوائي وتطبيق القانون.

وفي ذات السياق شدد "مختار" على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال حرمان المتعدين على الأراضي الزراعية من كافة الخدمات التموينية وخدمات الجمعيات الزراعية وكافة الخدمات الحكومية.