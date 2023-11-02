محافظ الدقهلية يوافق على فتح 2 سوق من سلسلة الأسواق الحضارية بمدينة السنبلاوين

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على فتح 2 سوق من سلسلة الأسواق الحضارية بمدينة السنبلاوين.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط وتخفيض الأسعار.

والتقى محافظ الدقهلية بوفد من قادة جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ويوافق علي فتح 2 سوق من سلسلة الأسواق الحضارية بمدينة السنبلاوين لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، والعمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة، وتزامنًا مع انطلاق مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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حيث التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وفد من قادة جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وهم اللواء عبدالله أبو زهرة والعميد محمد فتح الباب ويوافق علي فتح عدد 2 سوق من سلسلة الأسواق الحضارية بمدينة السنبلاوين والتي تضم عدد 6 أسواق لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين مثل (الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض).

جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وأحمد عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ونهي فهمي مدير الإدارة العامة للعلاقات بالمحافظة، ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وبدر السيد مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة.

وأكد "المحافظ" أننا نسعى من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة المختلفة علي توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال إقامة المعارض الدائمة والأسواق الحضارية في مختلف مراكز ومدن المحافظة من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

وأوضح مختار قائلا نسعى من خلال التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية لإقامة مثل هذه الأسواق داخل مدينة المنصورة باعتبارها عاصمة المحافظة وتضم عددا كبيرا من المواطنين والمترددين عليها بالإضافة إلى جميع مراكز ومدن المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالإضافة إلي المعارض الدائمة التي قامت المحافظة بإنشائها.

ووجه مختار الشكر والتقدير لجهاز الخدمة الوطنية علي هذه المبادرة لتوفير السلع الاستراتيجية لأبناء مدينة السنبلاوين، مشيدًا بدورهم مع المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات في العديد من القطاعات الخدمية المختلفة.

والجدير بالذكر أن مشروع سلسلة الأسواق الحضارية التي تم إنشاؤها بمدينة السنبلاوين تعد النموذج الأول لها بالدقهلية بتمويل من وزارة التنمية المحلية والذي قامت بتنفيذه شركة المخابرات العامة.