الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مدير مستشفى السرطان الوحيد بغزة يناشد العالم سرعة التدخل لإعادته للعمل

مستشفي السرطان الوحيد
مستشفي السرطان الوحيد بغزة،فيتو

أعلن صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني أن المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة توقف عن العمل بسبب نفاد الوقود.

ودعا سكيك "العالم إلى عدم ترك مرضى السرطان للموت المحقق بسبب خروج مستشفى عن الخدمة".

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا إن المجتمع الدولي وكل المؤسسات ذات العلاقة، لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع الهجمات الإسرائيلية على مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة، واعتبر خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة أن استهداف العاملين بمجال الرعاية الصحية ومرضى السرطان وتركهم ليموتوا واستهدافهم بالقنابل "يشكل جريمة حرب".

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وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن "مستشفى الصداقة توقف عن العمل جراء قصفه من قبل القوات الإسرائيلية أمس وأول أمس، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل" وأضافت أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل بقطاع غزة إلى 16 من أصل 35.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت تعرض الطابق الثالث والأخير من المستشفى لقصف الطيران الحربي الإسرائيلي ما أدى إلى وقوع أضرار بالغة.

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