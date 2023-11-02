الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويقصف مدرسة تأوي نازحين في غزة

طوفان الأقصى، أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بوقوع شهداء وإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة تأوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة.

الزوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف

وعلى جانب آخر، قالت وسائل إعلامية، إن الزوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على طول ساحل بحر مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الفلسطيني للإعلام، إن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا كثيفًا استهدف شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

غارات على مخيم الشاطئ

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مخيم الشاطئ وحيي النصر والشيخ رضوان في غزة.

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وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات، إن هناك حاجة لهدنة إنسانية في غزة في سبيل إخراج الأسرى من القطاع.

وأضاف بايدن "أعتقد أن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية" في غزة "من أجل إخراج الأسرى من القطاع"، مشيرًا إلى أن "هذه الهدنة تعني منح الوقت لإخراج الأسرى".

الحرب في غزة،

ولفت بايدن إلى أنه "يفهم جيدًا المشاعر" بشأن الحرب في غزة، والتي اعتبرها "أمرًا معقدًا للغاية بالنسبة للإسرائيليين. وبالنسبة للعالم الإسلامي أيضًا"، مشيرًا إلى أن يدعم حل الدولتين منذ البداية.