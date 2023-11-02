الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

رغم نفي الاحتلال امتلاكه أسلحة دمار شامل، متطرفون في الكيان الصهيوني يطالبون بقصف غزة بالنووي

النووي؛ فيتو
النووي؛ فيتو

دعا سياسيون متطرفون في الكيان الصهيوني إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة المحاصر، مع دخول الحرب يومها الـ27.

ودعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" ضمنا إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة.

وفي تغريدته، نشر صورة لمدينة هيروشيما اليابانية بعدما دمرتها القنبلة النووية الأمريكية عام 1945، إبان الحرب العالمية الثانية.

وكتب باقتضاب: "كم عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في معركة هيروشيما؟"

Advertisements

وجاء حديث فيجلين، الموغل في التطرف، في اليوم الثاني للاجتياح البري لقطاع غزة، حيث تكبدت القوات الإسرائيلية خسائر بشرية فادحة، حيث أعلن الجيش مقتل 17 جنديا.

وذكر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن جيشه "يدفع ثمنا باهظا وقد تلقى ضربة قوية"، خلال الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين في غزة.

وتشكل الخسائر البشرية مسألة بالغة الحساسية للمجتمع الإسرائيلي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها سياسيون إسرائيليون إلى استخدام السلاح النووي.

 

وفيما يلي أبرز الأسلحة النووية وتأثيرها:

سلاح يوم القيامة

ففي 11 أكتوبر الماضي، دعت عضوة في الكنيست الجيش الإسرائيلي إلى استخدام السلاح النووي في غزة، ردا على هجوم حماس.

ونشرت تالي غوتليف، وهي نائبة في الكنيست عن الليكود، تدعو إلى الانتقام العنيف في أعقاب هجوم حماس.

وكتب جوتليف: صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي"، في إشارة إلى الأسلحة النووية.

وصاروخ أريحا عابر للقارات وقادر على حمل رؤوس نووية ويصل مداه إلى أكثر من 6500 كيلومتر.

النووي الحصن الأخير

رسميا، لا تقول إسرائيل إنها تمتلك سلاحا نوويا لكن كثيرا من التحقيقات والشهادات في هذا المجال أشرت إلى أن الدولة العبرية تملك سلاحا نوويا.

ويعتبر إسرائيليون أن السلاح النووي يمثل الحصن الأخير الذي قد يلجؤون إليه، في حال تعرضها لـ"خطر وجودي".

لكن خبراء استبعدوا أن تذهب إسرائيل لهذا الخيار، لأنها ستكون أول المتضررين منه.

ورأوا أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تأتي نتيجة الغضب من الضربة القاسية التي تعرضت لها إسرائيل من جانب "حماس".

الثالوث النووي، روسيا تعلن إجراء تدريبات على توجيه ضربة تدميرية كاسحة

متخصصة بالشأن الإسرائيلي: وثيقة تهجير الفلسطينيين كشفت عن مُخطط يمتد من قبل إقامة دولة إسرائيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الدفاع الإسرائيلي الفسفور الابيض القنبلة النووية الأمريكية القوات الاسرائيلية هيروشيما الياباني فلسطين

مواد متعلقة

إسرائيل تكشف عدد مقاتلي حماس الذين شاركوا في عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر

متخصصة بالشأن الإسرائيلي: وثيقة تهجير الفلسطينيين كشفت عن مُخطط يمتد من قبل إقامة دولة إسرائيل

باسم يوسف لـ بيرس مورجان: إسرائيل أفسدت الغرب أخلاقيا، وليه أمريكا ما تاخدش الإسرائيليين في فلوريدا بدلا من سيناء

أول تعليق من خارجية إسرائيل عن استدعاء الأردن سفيرها لدى عمان

الأكثر قراءة

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

ماذا قال الشناوي للاعبي الأهلي عقب وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز؟

كواليس مكالمة الخطيب مع رضا سليم بعد إصابته في الكتف

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

مراد منير: تعاونت مع الكينج 18 عاما بدون خلاف واحد.. فخور بأولادي ولا تشغلني انتقادات «أبناء العاملين»

Advertisements

منوعات

المزيد

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

شاهد لحظة تعثر الملك، خبيرة لغة الجسد تعلق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

عالم بالأزهر: آيات خلق الإنسان كانت سببا في إسلام كثير من العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية