الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم.. الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب في حالة تعفن.. والنيابة تطعن علي حكم إعدام مرتكب مذبحة الريف الاوروبي

مرتكب مذبحة الريف
مرتكب مذبحة الريف الاوروبي، فيتو

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

 

الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب في حالة تعفن في المعصرة

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور علي  جثة شاب عشرينى فى حالة تعفن معلقًا فى السقف بمنطقة المعصرة.

 

نظر طعن شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات 22 يناير المقبل

حددت محكمة النقض جلسة 22 يناير، كأولى جلسات نظر طعون شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه  لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

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النقض تتسلم طعن النيابة علي إعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

تسلمت محكمة النقض، مذكرة تقدمت بها النيابة للمحكمة بِأن المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، والصادر فيها حكما بالإعدام «شنقا» بحق المتهم بقتل 5 أشخاص «من أسره واحدة» والشروع في هتك عرض أحد الضحايا عمدا.

سيدة تتخلص من حياتها لعدم قدرتها على سداد ديونها بعين شمس

 

أقدمت سيدة على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السابع لعدم قدرتها على سداد ديونها بدائرة قسم شرطة عين شمس. 

 

سيدة تخطف زوجها وتجبره على توقيع إيصالات أمانة في أكتوبر

أقدمت سيدة بالاشتراك مع آخرين على خطف زوجها بسبب خلافات بينهما وأجبرته على توقيع إيصالات أمانة فى مدينة أكتوبر.

 وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.

أقوال صادمة لزوج المتهمة بالخيانة الزوجية في شقة بـ 15 مايو

 

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية إلى سائق ثلاثيني بعدما ضبط زوجته في علاقة غير شرعية مع عشيقها بمدينة 15 مايو.

وقال الزوج، إنه شعر ببعض التعب أثناء عمله، فقرر العودة إلى منزله لينال قسطا من الراحة، فوجد زوجته عارية تماما داخل المنزل ويظهر عليها حالة ارتباك وتخبط.

 

وزير الداخلية يقرر إبعاد سوري الجنسية لخارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إبعاد سورى الجنسية إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

 

تأجيل دعوى الحفاظ على السد العالي من خطر مياه سد النهضة لـ 28 يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من فرج ذكي غانم والتى يطالب فيها بالحفاظ على أمن الشعب المصري والدولة المصرية تجاه خطر انهيار السد العالي تحت ضغط المياه المخزنة في بحيرة السد العالي واندفاع المياه القادمة من سد النهضة لجلسة 28 يناير المقبل.

 

الفتوى والتشريع تقضي ببراءة ذمة مكتبة الإسكندرية من قيمة الضريبة على العقارات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي إلغاء ربط الضريبة وبراءة ذمة مكتبة الإسكندرية من قيمة الضريبة على العقارات المبنية الواردة بالإعلانين الصادرين عن مأمورية وسط بمصلحة الضرائب العقارية بالإسكندرية المؤرخين 20/10/2020 بمبلغ مقداره (16865004) ستة عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وأربعة جنيهات عن الفترة من 1/7/2013 حتى 31/12/2020

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15 مايو الحوادث محكمة النقض شيري هانم مذبحة الريف الأوروبي الريف الأوروبي سد النهضة شيري هانم وابنتها شيري هانم وابنتها زمردة

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الاستماع لأقوال سائق بحلوان حاول رفع تعريفة الركوب بالقاهرة

ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

ضبط أجنبي قتل صديقه في مدينة نصر

ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة

القبض على 7 أشخاص بتهمة سرقة السيارات والدراجات النارية من شوارع القاهرة

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