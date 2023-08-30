أخبار الحوادث اليوم.. الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب في حالة تعفن.. والنيابة تطعن علي حكم إعدام مرتكب مذبحة الريف الاوروبي

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب عشرينى فى حالة تعفن معلقًا فى السقف بمنطقة المعصرة.

حددت محكمة النقض جلسة 22 يناير، كأولى جلسات نظر طعون شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

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تسلمت محكمة النقض، مذكرة تقدمت بها النيابة للمحكمة بِأن المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، والصادر فيها حكما بالإعدام «شنقا» بحق المتهم بقتل 5 أشخاص «من أسره واحدة» والشروع في هتك عرض أحد الضحايا عمدا.

أقدمت سيدة على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السابع لعدم قدرتها على سداد ديونها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

أقدمت سيدة بالاشتراك مع آخرين على خطف زوجها بسبب خلافات بينهما وأجبرته على توقيع إيصالات أمانة فى مدينة أكتوبر.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية إلى سائق ثلاثيني بعدما ضبط زوجته في علاقة غير شرعية مع عشيقها بمدينة 15 مايو.

وقال الزوج، إنه شعر ببعض التعب أثناء عمله، فقرر العودة إلى منزله لينال قسطا من الراحة، فوجد زوجته عارية تماما داخل المنزل ويظهر عليها حالة ارتباك وتخبط.

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إبعاد سورى الجنسية إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من فرج ذكي غانم والتى يطالب فيها بالحفاظ على أمن الشعب المصري والدولة المصرية تجاه خطر انهيار السد العالي تحت ضغط المياه المخزنة في بحيرة السد العالي واندفاع المياه القادمة من سد النهضة لجلسة 28 يناير المقبل.

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي إلغاء ربط الضريبة وبراءة ذمة مكتبة الإسكندرية من قيمة الضريبة على العقارات المبنية الواردة بالإعلانين الصادرين عن مأمورية وسط بمصلحة الضرائب العقارية بالإسكندرية المؤرخين 20/10/2020 بمبلغ مقداره (16865004) ستة عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وأربعة جنيهات عن الفترة من 1/7/2013 حتى 31/12/2020

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