الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب في حالة تعفن في المعصرة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور علي  جثة شاب عشرينى فى حالة تعفن معلقًا فى السقف بمنطقة المعصرة.

                                                                                                        

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من فتاة بعثورها على جثة شقيقها معلق فى السقف فيإحدى  الشقق بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب عمره 23 سنة، يرتدى كامل ملابسه والجثة فى حالة تعفن تام لمرور عدة أيام على وفاته، وحول رقبته حبل وتم إنزال الجثة ونقلها لمشرحة زينهم. 

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ويجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفى لمعرفة ملابسات الحادث، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة لرصد دخول أى شخص للعقار وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء  الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».


الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، إن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح المفتي، أن الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

 

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.

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مديرية أمن القاهرة مشرحة زينهم المعصرة

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