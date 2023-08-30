الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

سيدة تتخلص من حياتها لعدم قدرتها على سداد ديونها بعين شمس

جثة أرشيفية، فيتو
جثة أرشيفية، فيتو

أقدمت سيدة على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السابع لعدم قدرتها على سداد ديونها بدائرة قسم شرطة عين شمس. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة ترتدى كامل ملابسها وبها كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، ودلت التحريات على أن المتوفاة ألقت بنفسها من الطابق السابع بعد مشاجرة مع شقيقتها.

Advertisements

 

وأضافت التحريات أن المتوفاة حصلت على أموال من الجيران بالإضافة لقروض من البنوك ولم تستطع سدادها بالإضافة لمطالبة الدائنيين لشقيقتها بسداد تلك الأموال وعندما عاتبتها شقيقتها على تلك الأموال انتابتها حالة نفسية سيئة وقفزت من شرفة شقتها بالطابق السابع ولقيت مصرعها على الفور، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفية لمعرفة ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

حكم الانتحار

الانتحار حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.

حكم المنتحر

فالمنتحر واقع في كبيرة من عظائم الذنوب، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الملَّة، بل يظل على إسلامه، ويصلَّى عليه ويغسَّل ويكفَّن ويدفن في مقابر المسلمين؛ قال شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (2/ 441): [(وغسله) أي الميت (وتكفينه والصلاة عليه) وحمله (ودفنه فروض كفاية) إجماعًا؛ للأمر به في الأخبار الصحيحة، سواء في ذلك قاتلُ نفسِهِ وغيرُه] اهـ.

 

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد نشر في وقت سابق منشورًا خاصًا عن الانتحار ومن يقدمون على إنهاء حياتهم ظنًا منهم بأنه الراحة الأبدية من مشاكلهم، وقال المركز: «طلب الرّاحة في الانتحار وهم، وترسيخ الإيمان، والحوار أهم أساليب العلاج».

وأشار المركز إلى أن الإسلام جعل حفظ النفس مقصدًا من أَولى وأعلى مقاصده حتى أباح للإنسان مواقعة المحرم في حال الاضطرار؛ ليُبقي على حياته ويحفظها من الهلاك، وقد جاء الإسلام بذلك موافقًا للفطرة البشرية السّوية، ومؤيدًا لها، لذا كان من العجيب أن يُخالِف الإنسان فطرته، وينهي حياته بيده؛ ظنًا منه أنه يُنهي بذلك آلامه ومُشكلاته، ولكن الحق على خلاف ذلك؛ لا سيما عند من آمن بالله واليوم الآخر، فالمؤمن يعلم أنّ الدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي دار الخُلود والمُستقَر، وأن الموت هو بداية الحياة الأبدية، لا نهايتها.

وتابع: «الآخرة دار حساب وجزاء، وأن الدنيا لا تعدو أن تكون دار اختبار وافتتان ومكابدة؛ قال سبحانه: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ} [البلد: 4]، وقال عز من قائل: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 165]، وهذا بلا شك يوضح دور الاعتقاد والإيمان في الصبر على الحياة الدنيا وبلاءاتها، وتجاوز تحدياتها»

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أمن القاهرة شرطة عين شمس عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

المباحث تعاين حريق سيارة على الدائري ببولاق الدكرور

الاستماع لأقوال مصابة إثر سقوطها من أعلى عقار بأكتوبر

مصرع عامل سقط من الطابق الثاني بموقع تحت الإنشاء في القاهرة الجديدة

مصرع شخص صعقته الكهرباء بأحد غرف التحكم بطريق الاتوستراد فى القاهرة

المباحث تستمع لسائق مفصول وصديقه سرقا أكثر من نصف مليون جنيه من خزينة شركة في الهرم

الاستماع للشهود في مصرع شخص وإصابة 21 فى تصادم أتوبيسين أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

التحفظ على هواتف موظف مفصول تزعم عصابة لسرقة 850 ألف جنيه من شركة

اليوم، محاكمة المتهمين في خلية العجوزة

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار 6 منتجات بداية من سبتمبر.. الألبان والتونة أبرزهم.. والأندومي ضمن القائمة

حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته ومفاجأة في أزمة طلاقه لـ علياء بسيوني

بيان عاجل للحكومة بشأن مد عمل الموظفين بنظام الأونلاين حتى نهاية شهر سبتمبر

الحكومة توافق على انتهاء قرار عمل الموظفين بنظام الـ "أون لاين" الأحد المقبل

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

سيدة تتخلص من حياتها لعدم قدرتها على سداد ديونها بعين شمس

أول ظهور لرئيس الجابون بعد الانقلاب عليه، ورسالة عاجلة إلى العالم (فيديو)

الأعلى للجامعات يحسم الجدل حول مدة الدراسة في هندسة القاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

لاعبين بكرش.. عبد الله جمعة يعيد أزمة الوزن الزائد لنجوم الكرة المصرية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ بالأزهر: جلسات النميمة مثل مجالس شرب الخمر

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس على آخر بطهارة واحدة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية