الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

سيدة تخطف زوجها وتجبره على توقيع إيصالات أمانة في أكتوبر

سيدة تختطف زوجها
سيدة تختطف زوجها واجبارها على توقيع ايصالات،فيتو

أقدمت سيدة بالاشتراك مع آخرين على خطف زوجها بسبب خلافات بينهما وأجبرته على توقيع إيصالات أمانة فى مدينة أكتوبر.

 وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.

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وكان قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من (مالك شركة سياحة، زوجة شقيقه) بتعرض (شقيق الأول وزوج الثانية - مقيم بدائرة القسم) للاختطاف من أمام العقار محل سكنه من قبل مجهولين والتعدى عليه بالضرب واصطحابه عنوة داخل سيارة ملاكى ولاذوا بالهرب.

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وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (زوجة المجنى عليه الأخرى، 4 أشخاص آخرين - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارة الملاكى "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بين المجنى عليه وزوجته الثانية فاتفقت مع باقى المتهمين على اختطافه وإجباره على التوقيع على 3 إيصالات أمانة وتم تحرير المجنى عليه من مكان احتجازه بشقة بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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قسم شرطة أول أكتوبر قطاع الأمن العام خطف شقيق صاحب شركة خطف أكتوبر

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