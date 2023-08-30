الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النقض تتسلم طعن النيابة علي إعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

مرتكب المذبحة، فيتو
مرتكب المذبحة، فيتو

تسلمت محكمة النقض، مذكرة تقدمت بها النيابة للمحكمة بِأن المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، والصادر فيها حكما بالإعدام «شنقا» بحق المتهم بقتل 5 أشخاص «من أسره واحدة» والشروع في هتك عرض أحد الضحايا عمدا.

يشار إلى أن طعن النيابة العامة الذي حمل رقم 13 5 78 لسنة 93 جنايات إعدام، جاء بسبب عدم وجود محامي للجاني، لانسحاب محاميه الأصيل من القضية في وقت سابق، ويحق للمتهم التقدم بطعن على الحكم خلال 60 يوما من صدوره، وحال عدم وجود محامي للدفاع عنه تعد النيابة «مذكرة الطعن» ويوقع عليها المتهم وتقدم لمحكمة النقض.

Advertisements

وكشفت مصادر مطلعة، عن عدم تحديد محكمة النقض حتى الآن جلسة لنظر الطعن المقدم من النيابة، موضحة: «أن تحديد الجلسة يكون حسب دور الطعن في جدول انعقاد الجلسات».

وأضافت: أن الحكم علي المتهم صدر في شهر يناير الماضي ومر عليه المدة القانونية المحددة للطعن أمام محكمة النقض 60 يوما من صدوره.

و كشف التقرير عن سلامة قوى المتهم العقلية والنفسية خلال ارتكاب واقعة القتل.

مذبحة الريف الأوروبي


وحملت القضية رقم 2290 لسنة 2022 والمقيدة برقم 476  لسنة 2022 كلي السادس من أكتوبر، والمعروفة إعلاميًّا بـ"مذبحة الريف الأوروبي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي وعمرو وحيد محمود وسكرتير وجيه أديب.


وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بالريف الأوروبي للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، واقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.

كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسِّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

          

محكمة النقض النيابة العامة مذبحة الريف الأوربي الريف الأوروبي

مواد متعلقة

الاستماع لأقوال سائق بحلوان حاول رفع تعريفة الركوب بالقاهرة

ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

ضبط أجنبي قتل صديقه في مدينة نصر

ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة

القبض على 7 أشخاص بتهمة سرقة السيارات والدراجات النارية من شوارع القاهرة

التحقيقات تكشف سبب مشاجرة بين 3 أشخاص انفجرت عين أحدهم في الزيتون

أقوال صادمة لزوج المتهمة بالخيانة الزوجية في شقة بـ 15 مايو

النيابة تحقق في واقعة ضبط ربة منزل وعشيقها في شقة بـ15 مايو

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار 6 منتجات بداية من سبتمبر.. الألبان والتونة أبرزهم.. والأندومي ضمن القائمة

حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته ومفاجأة في أزمة طلاقه لـ علياء بسيوني

بيان عاجل للحكومة بشأن مد عمل الموظفين بنظام الأونلاين حتى نهاية شهر سبتمبر

الحكومة توافق على انتهاء قرار عمل الموظفين بنظام الـ "أون لاين" الأحد المقبل

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

سيدة تتخلص من حياتها لعدم قدرتها على سداد ديونها بعين شمس

أول ظهور لرئيس الجابون بعد الانقلاب عليه، ورسالة عاجلة إلى العالم (فيديو)

الأعلى للجامعات يحسم الجدل حول مدة الدراسة في هندسة القاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

لاعبين بكرش.. عبد الله جمعة يعيد أزمة الوزن الزائد لنجوم الكرة المصرية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ بالأزهر: جلسات النميمة مثل مجالس شرب الخمر

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس على آخر بطهارة واحدة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية