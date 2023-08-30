وزير الداخلية يقرر إبعاد سوري الجنسية لخارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إبعاد سورى الجنسية إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وزارة الداخلية قـرار رقم 1427 لسنة 2023

وتضمن قرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1427 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 5/8/2023 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــــرر يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام عبد السلام سعيد الشيخ ذكور (سورى الجنسية - مواليد 1/8/1980).

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وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.