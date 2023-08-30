الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

نظر طعن شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات 22 يناير المقبل

شيري هانم وابنتها
شيري هانم وابنتها زمردة، فيتو

حددت محكمة النقض جلسة 22 يناير، كأولى جلسات نظر طعون شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه  لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» وشهرتها «شيري هانم»، و«نورا» وشهرتها «زمردة»، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«النيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«النيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلتا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها، وتبينت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديد من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، وبإرشاد المتهمة طالعت التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شيري هانم وزمردة قانون الإجراءات الجنائية قانون العقوبات محكمة النقض

مواد متعلقة

النقض تتسلم طعن النيابة علي إعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

الاستماع لأقوال سائق بحلوان حاول رفع تعريفة الركوب بالقاهرة

ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

ضبط أجنبي قتل صديقه في مدينة نصر

ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة

القبض على 7 أشخاص بتهمة سرقة السيارات والدراجات النارية من شوارع القاهرة

التحقيقات تكشف سبب مشاجرة بين 3 أشخاص انفجرت عين أحدهم في الزيتون

أقوال صادمة لزوج المتهمة بالخيانة الزوجية في شقة بـ 15 مايو

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار 6 منتجات بداية من سبتمبر.. الألبان والتونة أبرزهم.. والأندومي ضمن القائمة

حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته ومفاجأة في أزمة طلاقه لـ علياء بسيوني

فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية غدا

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم، وكيلو الدواجن يسجل هذا السعر

عرض ثلاثي بيراميدز للبيع أو الإعارة بفرمان باتشيكو

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

بيان عاجل للحكومة بشأن مد عمل الموظفين بنظام الأونلاين حتى نهاية شهر سبتمبر

قائد انقلاب الجابون: لم أعلن نفسي رئيسا للبلاد

Advertisements

منوعات

المزيد

اسكتلندية أرادت تجميل أسنانها بالفينير فأصيبت بجلد الفيل

دكتور فوتوشوب، مصري يزور شهادة دكتوراه لمزاولة مهنة التدريس الجامعي في ليبيا

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

قرعة علنية لتخصيص شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، الأحد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

المزيد

انفوجراف

لاعبين بكرش.. عبد الله جمعة يعيد أزمة الوزن الزائد لنجوم الكرة المصرية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص مشهور في المنام وعلاقته بالأخبار السارة والهيبة والوقار

أستاذ بالأزهر: جلسات النميمة مثل مجالس شرب الخمر

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية