أقوال صادمة لزوج المتهمة بالخيانة الزوجية في شقة بـ 15 مايو

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية إلى سائق ثلاثيني بعدما ضبط زوجته في علاقة غير شرعية مع عشيقها بمدينة 15 مايو.

وقال الزوج، إنه شعر ببعض التعب أثناء عمله، فقرر العودة إلى منزله لينال قسطا من الراحة، فوجد زوجته عارية تماما داخل المنزل ويظهر عليها حالة ارتباك وتخبط.

وتابع الزوج، أنه صدم عندما دخل إلى غرفة النوم فسمع صوتا غريبا أسفل السرير، فقام بكشفه إذ بشخص عار تماما، تبين أنه عشيق زوجته، وكانا في علاقة محرمة قبل قدوم الزوج.

Advertisements

وكان ضباط قسم شرطة 15 مايو، تلقوا بلاغا من سائق مفاده ضبط عشيق زوجته عاريا أسفل السرير، حال عودته من العمل.

وبالانتقال لمحل البلاغ بمنطقة الإسكان الإجتماعي، تم ضبط الزوجة وتدعي "ياسمين"، 23 سنة، وعشيقها عامل، بدون ملابس ووجه الزوج لهما تهمة الزنا في محضر رسمي.

وقال الزوج خلال التحقيقات إنه يعمل سائقا وشعر بالتعب أثناء العمل وذهب لشقته ليستريح ولكنه فوجئ بزوجته عارية داخل غرفة النوم ويظهر عليها علامات الريبة والقلق، كما تنامي إليه سماع أصوات أسفل السرير وبالنظر أسفله وجد شابا عاريا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

التحري حول عامل متهم بالزنا مع سيدة في عين شمس

وفي سياق منفصل أمرت نيابة عين شمس بالتحري عن شخص اتهمه عامل بممارسة الزنا مع زوجته داخل شقته وبمحاولة ضبطهما فرت الزوجة وقفزت من الطابق السادس لتلقى مصرعها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عشيق سيدة عين شمس، عقب قفزها من شرفة شقتها بالطابق السادس هربا من زوجها بعد ضبطها معا لتلقى مصرعهما فى الحال.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة غموض وملابسات مصرع ربة منزل من شرفة شقتها بالطابق السادس منطقة عين شمس، وتبين أن المتوفية كانت متواجد مع عشيقها داخل الشقة ثم دخل زوجها الشقة وجدها فى أحضان عشيقها فقامت بالقفز من شرفة الشقة هربا من زوجها.

وتلقى قسم عين شمس، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السادس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعي "مي. ع.ز" في العقد الثالث من عمرها إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال زوجها وأسرتها وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفية استقبلت عشيقها داخل الشقة لممارسة الجنس، ثم دخل زوجها وضبطها فى أحضان عشيقها فقامت بالقفز من شرفة شقتها هربا من انتقام الزوج، ولقيت مصرعها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.