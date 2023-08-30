الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

أقوال صادمة لزوج المتهمة بالخيانة الزوجية في شقة بـ 15 مايو

النيابة العامة،فيتو
النيابة العامة،فيتو

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية إلى سائق ثلاثيني بعدما ضبط زوجته في علاقة غير شرعية مع عشيقها بمدينة 15 مايو.

وقال الزوج، إنه شعر ببعض التعب أثناء عمله، فقرر العودة إلى منزله لينال قسطا من الراحة، فوجد زوجته عارية تماما داخل المنزل ويظهر عليها حالة ارتباك وتخبط.

وتابع الزوج، أنه صدم عندما دخل إلى غرفة النوم فسمع صوتا غريبا أسفل السرير، فقام بكشفه إذ بشخص عار تماما، تبين أنه عشيق زوجته، وكانا في علاقة محرمة قبل قدوم الزوج.

Advertisements

وكان ضباط قسم شرطة 15 مايو، تلقوا بلاغا من سائق مفاده ضبط عشيق زوجته عاريا أسفل السرير، حال عودته من العمل.

وبالانتقال لمحل البلاغ بمنطقة الإسكان الإجتماعي، تم ضبط الزوجة وتدعي "ياسمين"، 23 سنة، وعشيقها عامل، بدون ملابس ووجه الزوج لهما تهمة الزنا في محضر رسمي.

وقال الزوج خلال التحقيقات إنه يعمل سائقا وشعر بالتعب أثناء العمل وذهب لشقته ليستريح ولكنه فوجئ بزوجته عارية داخل غرفة النوم ويظهر عليها علامات الريبة والقلق، كما تنامي إليه سماع أصوات أسفل السرير وبالنظر أسفله وجد شابا عاريا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

التحري حول عامل متهم بالزنا مع سيدة في عين شمس

وفي سياق منفصل أمرت نيابة عين شمس بالتحري عن شخص اتهمه عامل بممارسة الزنا مع زوجته داخل شقته وبمحاولة ضبطهما فرت الزوجة وقفزت من الطابق السادس لتلقى مصرعها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عشيق سيدة عين شمس، عقب قفزها من شرفة شقتها بالطابق السادس هربا من زوجها بعد ضبطها معا لتلقى مصرعهما فى الحال.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة غموض وملابسات مصرع ربة منزل من شرفة شقتها بالطابق السادس منطقة عين شمس، وتبين أن المتوفية كانت متواجد مع عشيقها داخل الشقة ثم دخل زوجها الشقة وجدها فى أحضان عشيقها فقامت بالقفز من شرفة الشقة هربا من زوجها.

وتلقى قسم عين شمس، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السادس بدائرة القسم،  وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعي "مي. ع.ز" في العقد الثالث من عمرها إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال زوجها وأسرتها وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفية استقبلت عشيقها داخل الشقة لممارسة الجنس، ثم دخل زوجها وضبطها فى أحضان عشيقها فقامت بالقفز من شرفة شقتها هربا   من انتقام الزوج، ولقيت مصرعها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعاراليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنابمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطالأوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبارالفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قسم شرطة 15 مايو النيابة العامة قسم عين شمس مدينة 15 مايو

مواد متعلقة

النيابة تحقق في واقعة ضبط ربة منزل وعشيقها في شقة بـ15 مايو

مصرع ربة منزل وابنها في انفجار أسطوانة غاز بكرداسة

السجن 5 سنوات لعاطل متهم بسرقة حديد تسليح من داخل عقار تحت الإنشاء

محاكمة عامل بتهمة قتل شاب في الوايلي، بعد قليل

محاكمة صاحب كلب عقر مواطنا بالأميرية، بعد قليل

نظر استئناف مقاول محكوم عليه بالسجن 109 سنوات في عين الصيرة، بعد قليل

إعادة محاكمة متهم بـ غرفة عمليات رابعة بعد قليل

قرار من النيابة بشأن 6 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في حلوان

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

علياء بسيوني تثير الجدل على السوشيال ميديا، والنشطاء: فيه حد يتجوز أحمد سعد

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أول تحرك رسمي من نقابة القرّاء ضد "ملحن القرآن"

أخبار مصر: انقلاب عسكري بالجابون، مصري يعوض غياب صلاح بجائزة الافضل، موت مفاجئ يدمي ملك الأردن، انفراج أزمة سوزا مع الأهلي

الكهرباء تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات مسبقة الدفع

أقوال صادمة لزوج المتهمة بالخيانة الزوجية في شقة بـ 15 مايو

مصرع وإصابة 21 شخصا بحادث تصادم أتوبيسين أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الأذان بالمساجد في مدينة نيويورك الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن مرض الملتحمة الربيعي للعين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

تفسير حلم العزاء في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

5 أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

المزيد
الجريدة الرسمية