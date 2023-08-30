مجلس اتحاد الكرة يجتمع غدا لاستكمال تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين

اتحاد الكرة، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا غدا الخميس، من أجل استكمال ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين مواليد 2005 و2007 و2009.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مصغرا بالإسكندرية مساء الاثنين الماضي وناقش ملف الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، إلا أنه لم يعلن أي قرارات، مؤجلات الإعلان عن الأجهزة الفنية للمنتخبات لجلسة الغد.

كشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة المصري لفيتو، أن المجلس اتفق في جلسة الإثنين على تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الحالي للمنتخب الأولمبي مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005 ومعه شريف عبد الفضيل مدربا عاما، على أن يتولى الأخير قيادة الفريق في التجمعات وانتقاء اللاعبي بالتنسيق مع الخواجة، حتى ينتهي الأخير من مهمته مع المنتخب الأولمبي والتي تنتهي انتهاء أولمبياد باريس 2024 بعد عام من الآن.

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ميكالي مديرا فنيا لمنتخب 2005

واقترح الثلاثي حازم إمام ومحمد بركات وعامر حسين أعضاء اللجنة الثلاثية المنوطة بإختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات 2005 و2007 و2009، تعيين ميكالي لقيادة منتخب 2005 لأن هذا الفريق هو من سيشارك في أولمبياد 2030، كما أن المدرب البرازيلى أبلى بلاء حسنا مع المنتخب الأولمبي الحالي ونجح في الوصول به لأولمبياد باريس رغم أنه تولى قيادة الفريق متأخرا وفي موسم استثنائي، كما أنه طور كثيرا من أداء الفريق وقدم عروضا رائعة في أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب ولولا سوء الحظ وطرد محمود صابر في المباراة النهائية أمام المغرب لتوج باللقب الأفريقي.

روجيرو ميكالي، فيتو

المنتخب الأولمبي يواجه أوزبكستان وديا

يحل المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على أداء المباراة بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومن المنتظر أن يشهد برنامج إعداد المنتخب العديد من التجارب الودية مع مدارس كروية مختلفة بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى قبل خوض الأولمبياد التي يتطلع المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة فيها.

تحقيق ميدالية أولمبية

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي أنه جار مخاطبة عدد كبير من المنتخبات الكبيرة لخوض وديات معها فى الفترة القادمة، وأن الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب على تواصل دائم مع ميكالي الذى يتواجد فى بلده لقضاء إجازة مع أسرته وأن الأمور تسير بشكل منظم ومدروس بحثا عن التواجد القوى فى الأولمبياد والدفاع بقوة عن أحلام مصر المشروعة فى إحراز ميدالية أولمبية.

ونجح المنتخب الأولمبي فى رسم صورة ذهنية أكثر من رائعة لدى الجمهور المصري وكل عشاق الكرة فى أفريقيا والعالم عقب ظهوره المبهر فى بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالمغرب وأحرز الميدالية الفضية وتأهل إلى الأولمبياد من بوابة الكبار بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من معانقة كأس البطولة لكن ظروف خارجة حالت دون إحراز اللقب.

ميكالي يتمنى مشاركة صلاح في الأولمبياد

وقال روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي في تصريحات لشبكة jovempan البرازيلية: أريد ضم محمد صلاح ضمن ثلاثة لاعبين فوق 23 عاما، هو تدعيم قوي ويمكن أن يمنحنا المزيد من الأمل في تحقيق هدفنا بحصد ميدالية.

وأضاف: لكن هذا الأمر يتوقف على عدة أمور أهمها موافقة نادي ليفربول على السماح له.

وعن تألق إبراهيم عادل قال ميكالي: لا يمكنني مقارنة إبراهيم عادل بصلاح، ولكن لديه نفس الخصائص وأرى أن لديه خصائص برازيلية من سرعة ومهارة.