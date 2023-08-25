ميكالي على خطى شوقي غريب، المنتخب الأولمبي يواجه روسيا مباراتين خلال معسكر سبتمبر

المنتخب الأولمبي، قرر الجهاز الفني لـ المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، خوض معسكر مغلق في شهر سبتمبر المقبل بإحدى قرى العين السخنة، ضمن الأجندة الدولية للفيفا، استعدادا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر العين السخنة أمام منتخب روسيا يومي 7 و11 سبتمبر، حيث ستقام المباراتين على استاد السويس.

يذكر ان المنتخب الأولمبي في عهد شوقي لعب أمام روسيا في سبتمبر 2018 خلال الاستعدادات لأمم إفريقيا تحت 23 المؤهلة لأولمبياد طوكيو الماضية، كما لعب أمام منتخب أوزباكستان التي سيواجهها الجيل الحالي في معسكر شهر أكتوبر، وهو ما يجعل ميكالي يسير على خطى شوقي غريب خاصة أن الأخير قاد المنتخب الأولمبي للفوز بأمم أفريقيا الماضية والتأهل إلى أولمبياد طوكيو كما صعد إلى دور الـ8 قبل الخروج أمام منتخب البرازيل.

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من ناحية أخرى، قال محمود حرب مدير منتخب مصر الأولمبي، إن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق حدد يوم 2 سبتمبر موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق في شهر سبتمبر المقبل، ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

أضاف محمود حرب في تصريحات لفيتو: إن قائمة منتخب مصر الأوليمبي في المعسكر المقبل لن تزيد عن 25 لاعبا بحد أقصى إلى جانب اللاعبين الثلاث المحترفين الذين تم استدعائهم للمعسكر.

عقد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي اجتماعا مع جهازه المعاون اليوم، الثلاثاء، للترتيب لمعسكر المنتخب المقرر إقامته من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في أولمبياد "باريس 2024".

حضر الاجتماع كل من محمود حرب مدير المنتخب وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الأداء.

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي للمنتخب استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وصرح محمود حرب مدير المنتخب أن المحترفين الثلاثة هم: عمر فايد وبلال مظهر ومصطفى أشرف.

وكان ميكالي قاد المنتخب الأولمبي لحصد الميدالية الفضية في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب وتوج بها المنتخب المغربي، بعد الفوز على المنتخب الأوليمبي المصري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

المنتخب الأولمبي يخوض ودية أمام أوزبكستان

يحل المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على أداء المباراة بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومن المنتظر أن يشهد برنامج إعداد المنتخب العديد من التجارب الودية مع مدارس كروية مختلفة بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى قبل خوض الأولمبياد التي يتطلع المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة فيها.

تحقيق ميدالية أولمبية

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي إنه جار مخاطبة عدد كبير من المنتخبات الكبيرة لخوض وديات معها فى الفترة القادمة، وأن الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب على تواصل دائم مع ميكالي الذى يتواجد فى بلده لقضاء إجازة مع أسرته وأن الأمور تسير بشكل منظم ومدروس بحثا عن التواجد القوى فى الأولمبياد والدفاع بقوة عن أحلام مصر المشروعة فى إحراز ميدالية أولمبية.