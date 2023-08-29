الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر المصري

الأهلى، أرسل النادي الأهلى اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يوضح فيه موقفه من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

بيان الأهلى بشأن بطولة كأس السوبر

وقال الأهلى فى بيان رسمى إنه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، حيث يتطلع فريق الأهلي للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله، بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي أو إذا طرأ تعديل على هذا النظام، شريطة أن تظل هذه البطولة ــ حال تعديل نظامها ــ استمرارًا لبطولات السوبر المصرية في الأعوام السابقة ومكملة لها، وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي، وتخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة.

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وأكد الأهلي في خطابه على ضرورة تلقيه من اتحاد الكرة ــ وبشكل عاجل ــ شروط البطولة، وتفاصيل حقوقها التسويقية وجوائزها المالية. وبخصوص أي بطولات مستحدثة من جانب الاتحاد، قال الأهلي في خطابه: «نخطركم مبكرًا وقبل الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بهذه البطولات بأن النادي يجد صعوبة بالغة في المشاركة فيها، في ظل ازدحام الموسم الكروي الجديد بالعديد من البطولات المحلية والقارية.. خاصة وأن فريق الأهلي ارتبط رسميًّا بالمشاركة في البطولة الإفريقية الجديدة «الدوري الإفريقي لكرة القدم» بجانب بقية المسابقات المحلية والإفريقية».

رد الأهلى على قرار فيتوريا

تجاهل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني طلب النادي الأهلي بإعفاء لاعبيه من معسكر الفراعنة القادم استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس وذلك نظرا الارتباط الأهلي بخوض السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وضم فيتوريا رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية لمعسكر المنتخب القادم رغم طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من المعسكر.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن مسؤولي القلعة الحمراء لن يتخذوا أي قرار في الوقت الحالي بعد قرار روى فيتوريا بضم لاعبي الفريق.

وأوضح المصدر أن الأهلى يدرس الموقف من جميع الجوانب ولكنه هناك تحفظ كبير على قرار مدرب المنتخب الوطني خاصة أن النادى لم يتأخر عن المنتخب الوطني في أى مرحلة وكان آخرها في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021 التى شارك فيها لاعبو الأهلى مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأشار المصدر أن الأهلى منزعج من قرار فيتوريا خاصة أن الفريق مرتبط بمباراة هامة في كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري ويخشى أن يتعرض أى من اللاعبين للإصابة خلال التواجد مع المنتخب.

رفض مسئولو النادي الأهلي مقترح اتحاد الكرة بشأن السماح بضم بعض اللاعبين في مباراة اثيوبيا واستدعاء محمد عبد المنعم فقط لمباراة تونس مؤكدين تمسكهم بجميع اللاعبين من أجل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

وأرسل اتحاد الكرة أرسل للنادي الأهلي يطلب السماح للرباعي ( محمد الشناوي - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - مروان عطية) للمشاركة مع المنتخب في مباراة إثيوبيا ثم استبعاد ثلاثة منهم بعد المباراة والسماح لـ (محمد عبدالمنعم) الاستمرار في المعسكر والمشاركة في مباراة تونس يوم 12 سبتمبر.

من جانبه أرسل الأهلي رفضا قاطعا لاتحاد الكرة لمقترح المنتخب وتمسك بإعفاء لاعبيه من معسكر المنتخب.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع صلاح محسن مهاجم الأهلي في معسكر النمسا طالبه خلالها بالتركيز نظرا لكونه سيكون المهاجم الأول في حساباته الفنية في الموسم الجديد بعد فشل صفقة البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري.

وقال مصدر داخل الفريق إن كولر أكد للاعب أنه سيقوم بإعادة تقديمه بشكل جديد يعيده من جديد لمقدمة تصنيف المهاجمين في الدوري المصري ولكنه يحتاج إلى التزامه وتركيزه داخل الملعب وخارجه.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أبلغ مسئولي النادي أنه لن يكون في حاجة إلى مهاجم أجنبي جديد بعد تعثر صفقة سوزا مهاجم جونبوك هيونداي.

أضاف أن كولر أكد أنه سيخوض المنافسات القادمة محليا وقاريا دون مهاجم لحين التعاقد مع سوزا في انتقالات الشتاء القادم.

وأوضح أن كولر أبلغ إدارة النادي الأهلي أنه ينتظر حتى انتهاء فترة القيد إما التعاقد مع سوزا أو سيبدأ الموسم دون مهاجم والاعتماد علي الموجودين في القائمة صلاح محسن وكهربا وبيرسي تاو ومحمد زعلوك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مرانه الثانى بالنمسا اليوم الثلاثاء على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة الفريق وذلك في إطار الاستعدادات لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات النادي الرسمية صور تحرك فريق الكرة إلى ملعب التدريب لخوض المران الثاني.

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