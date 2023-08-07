ميكالي يرفض مواجهة البرازيل وديا في سبتمبر

المنتخب الأولمبي، كشف الإعلامي وليد الحديدي، عن رفض البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بشكل رسمي مواجهة البرازيل وديا في سبتمبر المقبل، وطلب من اتحاد الكرة مخاطبة المنتخبات الأوروبية الثلاثة التي ضمنت تواجدها في الأولمبياد لمواجهة أحدهما في سبتمبر المقبل وديا.

وقال لبرنامج “بوكس تو بوكس” إن إحدى الشركات عرضت تنظيم ودية مصر والبرازيل لكن ميكالي رفض العرض بشكل رسمي وطالب بخوض المباراة في معسكرات لاحقة.

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وأضاف، أن اتحاد الكرة قرر مخاطية منتخبات أسبانيا وفرنسا وأوكرانيا لمواجهة أحدها في سبتمبر المقبل وديًا، علما بأن إنجلترا التي توجت بلقب أمم أوروبا لن تتمكن من المشاركة في الحدث لأن العلم الأولمبي لا يعترف بها كدولة مستقلة، بينما يعتبرها جزءًا من المملكة البريطانية.

وتلقى اتحاد الكرة عرضا من إحدى شركات التسويق لإقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر الأولمبي خلال فترة التوقف الدولي فى شهر سبتمبر المقبل أمام منتخبي البرازيل وباراجواي استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد

وصرح البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لشبكة "UOL" البرازيلية عن إلحاح المصريين في الضغط عليه باختيار محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي ضمن قائمة الأوليمبي بأولمبياد باريس 2024.

وقال ميكالي ضاحكا: “لقد أوقفوا سيارتي في منتصف الطريق بحثا عن إجابة من هم الثلاثة الكبار الذين سأختارهم في قائمة الأولمبياد وأنهم يضغطون عليه من أجل استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول”.

وأبدى ميكالي رغبته في ضم نجم الريدز معلقا: "أريد الاستعانة به مثلما فعلت مع نيمار (في أولمبياد ريو دي جانيرو) غير أن الأمر بيد ليفربول لأنها ليست بطولة رسمية تلزمهم بتركه لنا كما يحدث مع المنتخب الأول".

وأكد أنه لو نجح في ضم صلاح "ستكون فرصة ذهبية لنكون قادرين على صعود منصات التتويج الجماهير المصرية التي احتضنتي، وأنا ممتن لذلك هذا ما افتقدته في البرازيل".

وتعليقا على تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد باريس 2024: "المصريون يشكرونني على ما تحقق رغم التشكيك في قدرة الجيل الحالي على تحقيق إنجاز".

ميكالي يجتمع بمساعديه

من جانبه، قال محمود حرب المدير الإداري لـ منتخب مصر الأولمبي، إن روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق لم يحدد عدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال المرحلة المقبلة، ضمن برنامج استعداداته لـ أولمبياد باريس 2024.

وأكد حرب في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن كل ما يتردد عن إستقرار ميكالي على خوض المنتخب الأولمبي 6 مباريات ودية خلال التوقفات الدولية القادمة، ليس له أساس من الصحة.

وأشار مدير المنتخب الأولمبي، أن ميكالي سيصل القاهرة الأسبوع المقبل، ليبدأ صياغة برنامج إعداد الفريق لأولمبياد باريس 2024، مشيرا إلى أن الخواجة سيعقد اجتماعا مع جميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي بمجرد عودته إلى القاهرة، لمناقشة برنامج إعداد الفريق خلال المرحلة المقبلة، وتحديد عدد المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الأولمبي حتى موعد انطلاق دوري الألعاب الأولمبية باريس 2024.