الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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خارج الحدود

القوات الروسية تعترض صاروخ نبتون الأوكراني للمرة الأولى

صاروخ نبتون، فيتو
صاروخ نبتون، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن اعتراض صاروخ نبتون الأوكراني المضاد للسفن، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن اعتراض صاروخين من نظام "هيمارس"، وصاروخين مضادين للرادار من طراز "هارم".

 

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الروسي عن إسقاط صاروخ من طراز "نبتون" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

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مواصفات صاروخ نبتون

صاروخ نبتون هو صاروخ جوال مضاد للسفن ينتجه مكتب كييف للتصاميم لوج الحكومي الأوكراني يمكن أن يطلق من 3 أنواع من المنصات: برية، بحرية، جوية.
تم الإعلان عن هذا الصاروخ لأول مرة في عام 2013.
بدأت أولى تجارب الإطلاق لهذا الصاروخ في 22 مارس 2016.
من حيث الأداء، يشبه صاروخ نبتون الجوال عمومًا طراز (كي إج-35 يو) الروسي.
يبلغ مداه المخطط له 280 كيلومترا.
يحمل رأسًا حربيًا عالي الانفجار يبلغ وزنه حوالي 145 كيلوجراما.
هذا الصاروخ فعالً ضد السفن التي تصل إزاحتها إلى 5000 طن.
صاروخ نبتون مزود بنظام ملاحة بالقصور الذاتي مع توجيه بالرادار النشط في المرحلة النهائية من رحلته.
الصاروخ يحلق بارتفاع 10-15 متر فوق مستوى سطح البحر.
في المرحلة النهائية من الرحلة، سوف ينخفض إلى 3-5 أمتار فوق سطح البحر للتغلب على أنظمة الدفاع المعادية.
 

وعلى صعيد العمليات العسكرية، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وحيدت نحو 50 جنديا أوكرانيا.

كذلك أعلنت الوزارة أن القوات الروسية دمرت مستودعي ذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت في بيانها: "تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 93 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دروجكوفكا في دونيتسك".

وبحسب وزارة الدفاع: "تمكنت القوات الروسية من استهداف قطارا عسكريا محملا بالذخيرة في اتجاه دونيتسك".

وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 340 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، و6 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، ومدفعي هاوتزر "دي-20" و"ميستا-بي".

وقالت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت وحدات من مجموعة قوات ’فوستوك‘، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ومدفعي هاوتزر".

وتابع البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجوي رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة نوفوميخيلوفكا في دونيتسك".

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