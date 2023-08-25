الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أمريكا تؤكد استمرار دعم أوكرانيا بطائرات إف 16

طائرات اف 16، فيتو
طائرات اف 16، فيتو

أكد الجيش الإمريكي اليوم الجمعة استمرار دعم أوكرانيا بـ طائرات إف-16.

ولفت رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، أن بلاده ماضية نحو تسليم أوكرانيا طائرات إف-16، مشيرا إلى أن هناك برنامجا تدريبيا لهذه الغاية.

منح أوكرانيا صواريخ ATACMS بعيدة المدى

وكشف "ميلي" في مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية، أن واشنطن لا تزال تبحث عن منح كييف صواريخ ATACMS بعيدة المدى، لكنه قال "هذا موضوع مثير للجدل ولم يحصل الأوكرانيون عليها بعد لعدة أسباب"، فيما "لم يقل الرئيس الأمريكي جو بايدن لا أو نعم حيال هذه الصواريخ".

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وفيما يتعلق بالهجوم الأوكراني المضاد، أوضح رئيس أركان الجيش الأمريكي، أن "الأوكرانيين حرروا جزءا كبيرا من أراضيهم التي سيطرت عليها روسيا في 2022، لكنه وصف الهجوم بأنه "بطيء جدا"؛ باعتباره "طريقة عسكرية دموية تخلف ضحايا بأعداد كبيرة وصعبة جدا".

وبين "ميلي" أن القوات الأوكرانية تمكنت من اجتياز خط الدفاع الأول الرئيس الذي أمضى الروس أشهرا عدة في تحضيره، غير أنه أشار إلى أن هناك "مصفوفة معقدة من الاستعدادات الدفاعية التي يحارب الأوكرانيون الآن لاجتيازها، ويجتازونها".
وحول قدرة كييف على الاستمرار في القتال أمام قوات روسيا، قال الجنرال الأمريكي: "ما زال لدى الأوكرانيين كمية كبيرة من القوة القتالية، ولم ينته الأمر بعد"، مضيفا: "ما زال من المبكر تحديد نجاح الهجوم أو فشله.. من الواضح أن هناك نجاحا جزئيا حتى الآن".
وكشف "ميلي" عن "تقدم ثابت" يحرزه الأوكرانيون، لكن سرعة الهجوم أبطأ مما ظن من خطط له، مؤكدا أن "الأوكرانيين حصلوا على ما يحتاجونه من أسلحة عندما احتاجوها".
وقال إن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وآخرين قدموا كمية كبيرة من الأنظمة المضادة للدبابات التي كانت ضرورية في بداية الهجوم، ضد أوكرانيا.
وأكد الجنرال "ميلي" أن المعركة بالنسبة لأوكرانيا "وجود وبقاء"، خصوصا وأن الاجتياح الروسي لأوكرانيا غير قانوني وغير مبرر، معتبرا أن موسكو "هاجمت المبادئ التي قامت عليها القواعد وأنهت الحرب العالمية الثانية".

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