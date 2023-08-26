السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تصادم طائرتين بالجو يودي بحياة 3 طيارين عسكريين في أوكرانيا

طائرة إف 16، فيتو
طائرة إف 16، فيتو

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أن ثلاثة طيارين في قواتها الجوية، أحدهم طيار مقاتل مشهور يحمل علامة النداء "جويس"، قُتلوا في حادث تصادم في الجو، أمس الجمعة.

 

ويمثِّل الحادث ضربة لـ كييف المتطلعة للحصول على طائرات "إف-16" لتعزيز أسطولها الجوي، الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية، والمضي قدمًا في هجومها المضاد.

 

وقالت القوات الجوية الأوكرانية: "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا، هذه خسارة مؤلمة وغير قابلة للتعويض لنا جميعًا"، واصفة الحادث بأنه "فظيع".

 

Advertisements

 

وأضافت أن الحادث وقع في منطقة جيتومير شمال أوكرانيا بين طائرتي تدريب قتالي من طراز "إل-39"، مضيفة أن "التحقيق في الملابسات جار".

 
وأوضح المتحدث باسم القوات الجوية يوري إغنات أن أحد القتلى، أندري بيلشتشيكوف، الذي يحمل علامة النداء "جويس"، كان ضابطًا شابًا يتمتع "بمعرفة واسعة وموهبة كبيرة".

 

وقال في نعي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "كرَّس الرائد أندريه بيلشتشيكوف حياته القصيرة، لكن المشرقة للغاية للطيران القتالي، وكان يحلم بطائرات إف-16 في سماء أوكرانيا"، مضيفًا: "لقد كنتَ أكثر من مجرد صديق، أرقد بسلام، لقد بذلت الكثير من أجلنا".

أمريكا تؤكد استمرار دعم أوكرانيا بطائرات إف 16

أوكرانيا تخاطب لبنان من أجل منع رسو سفينة سورية داخل موانيها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إف-16 القوات الجوية الأوكرانية أوكرانيا طائرات إف-16 سماء أوكرانيا

مواد متعلقة

أمريكا تؤكد استمرار دعم أوكرانيا بطائرات إف 16

أوكرانيا تخاطب لبنان من أجل منع رسو سفينة سورية داخل موانيها

أحداث 24 أغسطس، معركة مرج دابق، استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي، ميلاد باولو كويلو، وفاة أمينة رزق

مهمتها اغتيال قادة دول أفريقية، كل ما تريد معرفته عن فرقة براشوك المنتشرة بالقارة، الاستخبارات الروسية تتحدث عن عناصر من أوكرانيا يشرف عليها ضباط المخابرات البريطانية

الأكثر قراءة

سبب كارثي يمنع إقالة الجهاز الإداري لفريق الكرة بالزمالك، اعرف التفاصيل

جمال شعبان: دواء معجزة للسكر يعالج هبوط عضلة القلب والفشل الكلوي

سعر الجنيه مقابل عملات دول بريكس

طقس الغد، أمطار رعدية خفيفة على هذه المدن

تصادم طائرتين بالجو يودي بحياة 3 طيارين عسكريين في أوكرانيا

يمنح تكليف وزارة الصحة.. شروط القبول والدراسة بالمعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023

أزمة جديدة بين الزمالك والمصري بسبب أحمد أيمن منصور، اعرف التفاصيل

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل ينقذ صغير غوريلا من الموت بأعجوبة

ظهور طائر نادر لأول مرة منذ 18 عاما

كوب شاي يتسبب في وفاة 9 أشخاص، ما القصة ؟

خطوط بيضاء وملتوية، فرنسا تلجأ لحيلة جديدة لإجبار السائقين على خفض السرعة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 26-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت 26 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عدم تنفيذ وصية الميت بدفنه في مكان بعينه؟ أمين الفتوى يجيب

الجامع الأزهر: السماحة من أعظم الأخلاق التي حث عليها الإسلام

أمين الفتوى يحذر من السحرة والدجالين: بيستغلوا الأموال وينتهكوا الأعراض

المزيد
الجريدة الرسمية