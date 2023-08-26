تصادم طائرتين بالجو يودي بحياة 3 طيارين عسكريين في أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أن ثلاثة طيارين في قواتها الجوية، أحدهم طيار مقاتل مشهور يحمل علامة النداء "جويس"، قُتلوا في حادث تصادم في الجو، أمس الجمعة.

ويمثِّل الحادث ضربة لـ كييف المتطلعة للحصول على طائرات "إف-16" لتعزيز أسطولها الجوي، الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية، والمضي قدمًا في هجومها المضاد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية: "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا، هذه خسارة مؤلمة وغير قابلة للتعويض لنا جميعًا"، واصفة الحادث بأنه "فظيع".

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وأضافت أن الحادث وقع في منطقة جيتومير شمال أوكرانيا بين طائرتي تدريب قتالي من طراز "إل-39"، مضيفة أن "التحقيق في الملابسات جار".



وأوضح المتحدث باسم القوات الجوية يوري إغنات أن أحد القتلى، أندري بيلشتشيكوف، الذي يحمل علامة النداء "جويس"، كان ضابطًا شابًا يتمتع "بمعرفة واسعة وموهبة كبيرة".

وقال في نعي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "كرَّس الرائد أندريه بيلشتشيكوف حياته القصيرة، لكن المشرقة للغاية للطيران القتالي، وكان يحلم بطائرات إف-16 في سماء أوكرانيا"، مضيفًا: "لقد كنتَ أكثر من مجرد صديق، أرقد بسلام، لقد بذلت الكثير من أجلنا".

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