الدوري السعودي، تعادل اتحاد جدة والوحدة سلبيا في الشوط الأول

الدوري السعودي، تعادل فريق اتحاد جدة ونظيره الوحدة سلبيا بالشوط الأول، خلال لقاء الفريقين باستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجارى 2023-2024.

أحداث الشوط الأول

جاءت بداية المباراة سجال على الكرة في وسط الملعب بين الفريقين

وسدد هزاع الغامدي كرة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب

وجاءت عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حاول حمد الله تسديد الكرة ولكنه أهدرها بغرابة أمام المرمى

وشهدت الدقيقة 38 سقوط كريم بنزيما للإصابة ونزول الجهاز الطبي لعلاجه

لاعب الوحدة أرسل عرضية داخل المنطقة تسلمها جواد اليميق بمهارة وسدد كرة صاروخية ولكن كرته اصطدمت في الشباك الخارجية للمرمى

تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة

الدوري السعودي، أعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة التشكيل الأساسى الذى يخوض به مواجهة نظيره الوحدة

وجاء تشكيل الاتحاد ضد الوحدة كالتالى..

مارسيلو جروهي، مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود، فابينيو، كانتي، إيجور كورنادو، رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

Advertisements

تاريخ مواجهات اتحاد جدة أمام الوحدة

الدوري السعودي، يتفوق اتحاد جدة السعودي على الوحدة، في تاريخ مباريات الفريقين قبل لقاء الليلة ضمن مواجهات دوري روشن للمحترفين.



والتقي الاتحاد السعودي والوحدة 22 مرة في عهد دوري المحترفين، نجح الاتحاد في تحقيق الفوز16 مباراة، فيما فاز الوحدة “ فرسان مكة” 4 مرات في الديربي الأقدم تاريخيا في السعودية وتعادل الفريقين في مباراتين.



واحتضن ملعب الملك عبد العزيز، 11 مباراة فاز اتحاد جدة 9 مرات آخرها الموسم الماضي بنتيجة 2-1، فيما انتصر الوحدة مرتين آخرهما في موسم 2019-2020 بهدف نظيف.

وتحمل مباراة الليلة رقم 12 التي يستضيف فيها الوحدة نظيره الاتحاد على ملعب الشرائع في دوري المحترفين.

وكانت النتيجة الأكبر بين الفريقين في دوري المحترفين على هذا الملعب خلال موسم 2016، حينما فاز الاتحاد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ويلتقي اتحاد جدة مع الوحدة، اليوم الاثنين،على ملعب الملك عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مواجهات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل فريق الاتحاد لقاء الليلة بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية في بداية الدوري السعودي، أمام الرائد والطائي والرياض، ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.

الوحدة ضد الاتحاد

ويسعى الاتحاد لمواصلة انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين من أجل الانفراد بصدارة الترتيب والذى يتقاسمه مع أهلى جدة فيما يأتي الوحدة فى المركز السادس برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات.

ويتربع اتحاد جدة على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة أول ثلاث جولات وسجل لاعبوه 9 أهداف ولم تستقبل شباكه أي هدف حتى الآن ليتفوق على الأهلى صاحب المركز الثانى بفارق الأهداف فقط.

وحقق الاتحاد انطلاقة مثالية فى النسخة الحالية من الدوري السعودي بقيادة المدرب نونو سانتو حيث حقق الفوز على الرائد بثلاثية نظيفة، ثم التفوق على الطائي بهدفين دون رد في جدة.



كما اكتسح الاتحاد نظيره الرياض بنتيجة 4-0 فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كريم بنزيما، عبد الرازق حمد الله هدفين، صالح العمري في الدقائق 17، 25، 45 و93 على التوالي لصالح فريق الاتحاد.

وشهدت المباراة تسجيل كريم بنزيما أول أهدافه في الدوري السعودي للمحترفين بعدما استطاع افتتاح أهداف اللقاء في الدقيقة 17 من تسديدة داخل منطقة الجزاء.