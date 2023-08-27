نونو سانتو يتخذ قرارا مفاجئا بشأن الراحلين عن اتحاد جدة السعودي بسبب محمد صلاح

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة السعودي اتخذ قرارا هاما بشأن ملف الراحلين عن صفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء ذلك بسبب دخول مسئولي نادى اتحاد جدة السعودي فى مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة السعودي قرر عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الراحلين عن النمور خلال الصيف الحالي إلا فى حال حسم التعاقدات الجديدة وعلى رأسها صفقة النجم المصري محمد صلاح.

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وأكدت الصحيفة اقتناع محمد صلاح بفكرة الانضمام إلى اتحاد جدة واللعب في الدوري السعودي للمحترفين، على الرغم من أن خطته الأولية كانت أن ينتقل للفريق في صيف 2024.

وقالت قناة الرياضية السعودية إن النجم المصري محمد صلاح سيخوض آخر مواجهة بقميص ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأحد، ثم يتجه إلى مدينة دبي من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.

ويتطلع اتحاد جدة السعودي للإسراع من عملية حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح خاصة أن إدارة الريدز أكدت على عدم تلقي عرض رسمي من جانب النمور لضم الفرعون المصري حتي الأن.

وقدم الاتحاد السعودي عرضا مغريا للحصول على خدمات محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الحالي بقيمة 100 مليون يورو لصالح الريدز وسيحصل النجم المصري على راتب يفوق الـ200 مليون يورو سنويًا يجعله اللاعب صاحب الأعلى أجرًا فى العالم متخطيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي.

اتحاد جدة

محمد صلاح

دشن مستخدمو التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج جديدا حمل اسم "صلاح"، للاعب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وتصدر اسمه موقع التدوينات القصيرة، وذلك بسبب ما تناولته قناة سعودية رياضية، صباح اليوم، حيث قالت إن النجم المصري محمد صلاح سيلعب مباراته الأخيرة مع ناديه ليفربول الإنجليزي، أمام نيوكاسل، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي.

وذكرت القناة السعودية الرياضية، نقلا عن مصادرها، أن محمد صلاح سيلعب اليوم الأحد أمام نيوكاسل، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر مباراة له مع "الريدز"، قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

وتفاعل عدد من متابعي تويتر مع الهاشتاج، وكتب أحد النشطاء على حسابه منشورا قال فيه: "الجانب المهاري والخلاق من الملك محمد صلاح؛ استمتعوا بالنظرة والفنيات اللي يملكها الأسطورة".

صلاح يجري الفحص الطبي

وأكد آخر: "محمد صلاح سيجري الفحص الطبي خلال يومين في دبي قبل انتقاله رسميًا إلى الاتحاد السعودي"، وكتب آخر: "الأمور تبشر بالخير بصفقة صلاح، يا رب تممها، يلا يا صلاح خل الأفراح تبدأ بقدومك للبيت الاتحادي، نبي نشوف صلاح اتحادي".

واكد: "عارف يعني لاعب مصري يتصدر أغلفة أكبر الصحف البريطانية الصادرة اليوم والاهتمام العالمي الكبير حول عرض صندوق الاستثمار السعودي المغري والتاريخي لانتقال الملك المصري الصحف البريطانية، تعتبر صلاح رمزًا للدوري الانجليزي الممتاز كأحد أعظم اللاعبين التاريخيين في البريميرليج".

صلاح يلعب آخر مباراته مع ليفربول الإنجليزي

وكشفت إحدى القنوات الفضائية السعودية، أن النجم المصري محمد صلاح سيلعب مباراته الأخيرة مع ناديه ليفربول الإنجليزي، أمام نيوكاسل، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي.

وقالت القناة السعودية الرياضية، نقلا عن مصادرها: إن محمد صلاح سيلعب الأحد أمام نيوكاسل، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر مباراة له مع "الريدز"، قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

واعتبرت أن انتقال صلاح إلى "العميد" صفقة كبيرة ومنتظرة، لتقوية صفوف النادي السعودي حتى تكون مشاركته "فعّالة" في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل.

ولم يصدر على الفور أي تصريح من جانب صلاح أو ليفربول أو "العميد".

إشارات متضاربة

رغم تزايد الحديث عن قرب انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي، إلا أن ليفربول أكد في وقت سابق من أغسطس الجاري أن النجم المصري ليس للبيع.

وفي السياق ذاته، قال رامي عباس، وكيل محمد صلاح: إن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما سعيد بالبقاء في أنفيلد.

وذكرت تقارير صحفية أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.

ولا يزال أمام صلاح عامين على العقد الذي وقعه الصيف الماضي.

وأضافت أن صلاح سيتوجه بعد المباراة إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.