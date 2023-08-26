السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

تقارير: محمد صلاح يتمسك بالانتقال إلى اتحاد جدة وليفربول يريد عرضا ضخما

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يتمسك نادي اتحاد جدة السعودي، بحسم صفقة المصري الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فقد عاد أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة، للسعودية، دون نتائج تذكر على صعيد صفقة محمد صلاح.

وكشفت مصادر مطلعة، أن اللاعب لا زال يتمسك بقرار الرحيل إلى الدوري السعودي، لكن وكيل أعماله نفى الأمر، بسبب رغبته في الحصول على مبلغ أعلى.

وقالت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط: "الصفقة قد تحسم في حالة واحدة فقط، وهي تقديم مبلغ ضخم يسيل له لعاب المسئولين في ليفربول من أجل التخلي عن محمد صلاح".

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ويأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه يورجن كلوب مدرب ليفربول، أمس الجمعة، وجود نية لبيع صلاح، وسط تكهنات حول انتقاله مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال كلوب: "من الصعب الحديث عن تكهنات صحفية، صلاح عنصر أساسي بالنسبة لنا ولا يوجد أي شيء بخصوصه، وإذا ظهر عرض، ستكون الإجابة (لا)".

وعن مدى ثقته في التزام محمد صلاح مع ليفربول، أجاب كلوب "واثق بنسبة 100%".

مدرب أرسنال ينتقد الدوري السعودي

وجه الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي انتقادات لسيطرة أندية الدوري السعودي على سوق الانتقالات الصيفية، بسبب استمرار الانتقالات في الدوري السعودي لفترة أطول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد الصيفي في إنجلترا يوم 1 سبتمبر، بينما يستمر الدوري السعودي في التعاقدات حتى يوم 7 من نفس الشهر.

ويرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن استمرار الانتقادات في الدوري السعودي بعد غلقها في الدوري الإنجليزي ليس عدلًا، مطالبًا بضرورة غلق فترة الانتقالات في الدوري السعودي مبكرًا مثل البريميرليج.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفيي: ما يحدث ليس عدلا، لأن الدوري السعودي منافسًا الآن، أعتقد أنه يتعين علينا تغيير ذلك، يجب أن موعد إغلاق السوق ويكون في نفس الموعد مع بريميرليج، الشيء الوحيد الذي أقوله أن ما يحدث ليس مثاليًا لأن الدوري السعودي أصبحوا منافسين لنا".

وسبق وأن طالب يورجن كلوب مدرب ليفربول بتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإجراء بعض التغييرات الخاصة بموعد إغلاق فترة الانتقالات في الدوري السعودي.

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