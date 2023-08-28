اتحاد جدة يغري ليفربول ومحمد صلاح بعرض خيالي

محمد صلاح، كشف الإعلامي الرياضي بشبكة "سي بي إس"، جيمس بينغ، أن نادي الاتحاد السعودي يستعد لتقديم عرض جديد مغر لمسؤولي ليفربول من أجل الموافقة على رحيل محمد صلاح، نجم الفريق، في الميركاتو الجاري.

وقال جيمس بينغ، عبر حسابه على منصة "تويتر"، اليوم الإثنين: "الاتحاد يستعد لتقديم عرض جديد بقيمة 150 مليون يورو لنادي ليفربول، وتقديم راتب أيضًا لمحمد صلاح يوازي ما يحصل عليه الثنائي كريستيانو رونالدو ونيمار، نجما النصر والهلال".

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وأوضح: "سيحصل ليفربول على 100 مليون يورو مضمونة بالإضافة إلى 50 مليون أخرى كإضافات".

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أصر على موقفه بعدم التفريط في صلاح، قائلًا، أمس: "الجميع يتحدث عن محمد صلاح؟ لا، ليس الجميع. أرجوك لا تستخدم صيغة الجمع لأننا في الفريق لا نتحدث عن الأمر، لم يأتِ أي أحد إلي ليستشيرني عن هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث".



كلوب: محمد صلاح باق مع ليفربول بنسبة 100%

وواصل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تصريحاته بالتأكيد أن النجم المصري محمد صلاح باق مع الريدز بنسبة 100%.

وكانت القنوات الرياضية السعودية قد كشفت أن محمد صلاح يقترب بقوة من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وأوضحت أن مواجهة نيوكاسل هي الأخيرة لـ محمد صلاح مع ليفربول، وأنه سيتوجه بعد المباراة إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا للانتقال إلى الاتحاد.

وجدد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، عقده مع ليفربول في 2022 وينتهي العقد الحالي في 2025.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "هناك الكثير مما يحدث حولنا ولكن هذا كل شيء، هناك تكهنات وأعتقد أن هذا أمرا طبيعيا تمامًا في هذه اللحظة."

وقال كلوب: "محمد صلاح لاعب ذو خبرة كبيرة وملتزم معنا بنسبة 100%، لا، أنا لا أقلق بشأن ذلك لأكون صادقًا".

وبحسب "سكاي سبورتس"، فقد حصل ليفربول على 50 مليون يورو من أندية الدوري السعودي، بانتقال فابينيو وجوردان هندرسون إلى الاتحاد والاتفاق على الترتيب.

وسئل كلوب عن محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، وقال: "لم يتحدث أحد معي عن محمد صلاح، لم يحدث شيء بخصوص محمد صلاح، لا تقولوا لي الكل يتحدث عنه ولا تكتبوا بصيغة الجمع، لم يحدث شيء".

مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 187 هدفا في 307 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفا.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في نظامه الحديث، ولقب في كل من كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.

ونال محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين.