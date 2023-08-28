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خارج الحدود

البنتاجون يخطط لنشر آلاف المسيرات لمواجهة الصين

مسيرات امريكية، فيتو
مسيرات امريكية، فيتو

قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، اليوم الاثنين، إن واشنطن تخطط لنشر آلاف الطائرات المسيرة في عدة مناطق على مدار العامين المقبلين لمواجهة الصين.

 

نشر الاف المسيرات الأمريكية لمواجهة الصين

وأوضحت هيكس في بيان نشرته عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"  أن واشنطن ستنشر آلاف المسيرات في عدة مناطق خلال الأشهر الـ 18 المقبلة ولغاية عامين لمواجهة الصين.


وكتبت: "نحن نعد مخططات كبيرة، وسنقوم بتنفيذها، أولا سنقوم بتشغيل أنظمة مستقلة لنشرها على نطاق واسع يصل إلى عدة آلاف الكيلومترات، وسيتم ذلك من 18 إلى 24 شهرا القادمة، معا يمكننا فعل ذلك".


وأضافت هيكس أن هذا المخطط جزء من مشروع Replicator، الذي يهدف إلى مواجهة الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة التابعة للجيش الصيني، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتقد أن إسقاط الطائرات المسيرة الأمريكية سيكون أمرا صعبا"
 

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والشهر الماضي أعلن  الجيش الأمريكي،  عن تشغيل، سفينة حربية في سيدني بأستراليا، ردا على التمدد الصيني في المنطقة.


سفينة عسكرية أمريكية للمرة الأولى تعمل في مهمة ضد الصين 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنضم فيها سفينة تابعة للبحرية الأميركية للخدمة في ميناء أجنبي.


ويأتي ذلك في إطار سعي  أمريكا وأستراليا  لتعزيز علاقاتهما العسكرية، ردا على توسع الصين في المنطقة.

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