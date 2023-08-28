الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

اليابان تستدعي سفير الصين، اعرف السبب

علم الصين، فيتو
علم الصين، فيتو

قالت  وزارة الخارجية اليابانية، إن نائب وزير الخارجية ماساتاكا أوكانو استدعى السفير الصيني اليوم الإثنين بسبب العدد الكبير من المكالمات الهاتفية المزعجة التي تأتي من الصين بخصوص تصريف مياه فوكوشيما المشعة المعالجة.

وذكرت الوزارة في بيان أن بعض هذه المكالمات ترد أيضا إلى منشآت يابانية في الصين، وحثت الحكومة الصينية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة المواطنين اليابانيين.

وأثار تصريف مياه فوكوشيما مخاوف بيئية في الصين ودول أخرى مجاورة لليابان.

Advertisements

 

وأمس قالت وزارة البيئة اليابانية، إن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم ترصد أي نشاط إشعاعي، وذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية.

 

وخلصت اختبارات وزارة البيئة اليابانية للعينات المأخوذة من 11 نقطة بالقرب من المحطة إلى أن "تركيزات نظائر التريتيوم المشعة أقل من الحد الأدنى الذي يمكن اكتشافه وهو من -7 إلى 8 بيكريل من التريتيوم لكل لتر". وقالت إن مياه البحر "لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الإنسان والبيئة".

 

وقال مسؤول ياباني لوكالة رويترز  إن الوزارة ستنشر نتائج الاختبارات أسبوعيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل ثم ستراجع توقيت أي كشف إضافي.

وقالت وكالة مصائد الأسماك اليابانية أمس السبت إن الأسماك التي تم فحصها في المياه المحيطة بالمحطة لم تحتو على مستويات يمكن اكتشافها من التريتيوم.

وبينما تؤكد اليابان ومنظمات علمية أن المياه آمنة. إلا أن تصريف مياه "فوكوشيما" أثار احتجاجات داخل اليابان والدول المجاورة، ودفع الصين إلى حظر واردات المنتجات المائية من اليابان.

 

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

اليابان: لم نرصد أي نشاط إشعاعي في مياه البحر قرب فوكوشيما

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الاشعاع النووي الحكومة الصينية الصين اليابان تصريف مياة فوكوشيما السفير الصيني فوكوشيما وزارة الخارجية اليابانية مياه فوكوشيما

مواد متعلقة

الرياح تعرقل حلم اليابان بالصعود للقمر

اليابان: لم نرصد أي نشاط إشعاعي في مياه البحر قرب فوكوشيما

مياه فوكوشيما، صراع الإشعاع النووي يحلق في الأفق والأنظار تتجه نحو اليابان والصين (صور)

وسط غضب صيني، اليابان تبدأ عملية مثيرة لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية

الأكثر قراءة

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

اتحاد جدة يغري ليفربول ومحمد صلاح بعرض خيالي

اللجنة الثلاثية تحدد موعد انتخابات نادي الزمالك

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

أسوشيتد برس: الدبيبة أصدر الضوء الأخضر للمنقوش بلقاء وزير الخارجية الإسرائيلي

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الثلاثية في الزمالك بقيادة البناني

هل يرحل رمضان صبحي عن بيراميدز؟

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار روبوت على هيئة إنسان يمكنه قيادة الطائرات

أم حنان الحدادة: المهنة صعبة ومبخفش من كلام الناس وهذه أمنيتي من الرئيس (فيديو)

حكاية أمريكي أزعجه جاره فدس له سمًا من تحت بابه (فيديو)

أسعار الأدوات المدرسية بالسلاسل التجارية الكبرى بالشيخ زايد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع أسعار 12 نوعًا من الفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

منها تجنب الشاي والقهوة.. 7 نصائح مهمة للتخلص من القلق والتوتر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما صحة مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؟ الإفتاء تجيب

حكم قول رزق الهبل على المجانين؟ الإفتاء تجيب 

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية