الصين تمتد في أفريقيا بالخبرات العسكرية.. انطلاق منتدى السلام والأمن الثالث بين بكين وأفريقيا اليوم.. والهدف تعزيز التواصل الاستراتيجي والعسكري مع القارة

ينطلق اليوم الإثنين الموافق 28 أغسطس الجاري منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث، وحتى 2 سبتمبر المقبل في إطار تعزيز التواصل الاستراتيجي بين بكين والقارة السمراء.

وبحسب قناة «سي جي تي إن» الصينية، قالت وزارة الدفاع الصينية، أن الصين ستعقد منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث، في الفترة من اليوم الإثنين الموافق 28 أغسطس الجاري، وحتى 2 سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن "المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي بين وزارتي الدفاع في الصين والدول الأفريقية، ولعب دور نشط في بناء مجتمع صيني أفريقي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد".

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تعزيز التعاون الأمني بين الصين وأفريقيا

وأضافت وزارة الدفاع في بيان أن عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني الجنرال لي شانغ فو سيحضران الجلسة العامة للمنتدى ومن المقرر أن يلقوا خطاب خلال هذا المنتدى.

كما سيحضر الاجتماع قادة وزارات الدفاع والقادة العسكريون لما يقرب من 50 دولة أفريقية، ورؤساء شؤون السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، والملحقين العسكريين للدول الأفريقية لدى الصين.

ويهدف هذا المنتدى، الذي يقام تحت عنوان "تنفيذ مبادرة الأمن العالمي وتعزيز التضامن والتعاون بين الصين وأفريقيا"، إلى زيادة تعزيز الاتصال الاستراتيجي بين وزارات الدفاع الصينية والأفريقية ولعب دور إيجابي في بناء المجتمع الصيني الأفريقي بروح مشتركة.

منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي الثاني

وفي يوليو الماضي، عقد منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي الثاني وقال الرئيس الصيني، شي جين بينج، في رسالة تهنئة له وقتها، إن "الصين عملت دائما على تطوير العلاقات مع أفريقيا، مع الالتزام بالتمسك بالصالح العام في السعي لتحقيق المصالح المشتركة واتباع مبادئ الإخلاص والتقارب وحسن النية"، وأعرب عن استعداد بلاده للعمل مع أصدقائها الأفارقة للالتزام برؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام.

أول منتدي صيني أفريقي للسلام والأمن

وفي الـ 15 من يوليو 2019، افتتحت الصين، أول منتدى صينى - أفريقى للسلام والأمن تحت عنوان "تعزيز التعاون وبناء الأمن بصورة مشتركة" بحضور حوالي مائة مندوب من خمسين دولة أفريقية والاتحاد الأفريقى بينهم 15 وزير دفاع ورئيس أركان جيش، وذلك فى مركز بكين الدولى للمؤتمرات.

وقال نائب مدير مكتب التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الوطني الصينية "سونج يان تشاو" - فى كلمة خلال مراسم الافتتاح آنذاك - إن المنتدى يهدف إلى تنفيذ الآراء المشتركة التى توصل إليها الرئيس الصينى "شى جين بينج" مع قادة الدول الأفريقية، والارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين فى حفظ السلام والأمن فى العصر الجديد.

وأكد وزيرا دفاع كوت ديفوار والكاميرون ومسئول شئون السلام والأمن بالاتحاد الأفريقى - فى كلمات خلال الافتتاح آنذاك - أن الدول الأفريقية ستتعاون مع الصين فى حفظ السلام والأمن الدوليين وبناء عالم أفضل.

أنشطة وفعاليات منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي

ويضم المنتدى الكثير من الأنشطة والفعاليات، بينها: جلسات حوار بين المسئولين العسكريين الصينيين والأفارقة حول العلاقات بين الطرفين فى العصر الجديد، والتعاون فى مجال السلام والأمن، وأوضاع الأمن البحرية الإقليمية، ودور الجيوش فى مجال السلام والأمن وغيرها من القضايا.

تأسيس منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي

وكان المنتدى قد تأسس تلبية لدعوة الرئيس الصينى شى جين بينج إلى بناء مجتمع صينى - أفريقى آمن ذى مصير مشترك، وذلك فى قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى (فوكاك) التي عقدت في 2018... ويعتبر المنتدى آلية حوار على أعلى مستوى وأوسع مشاركة وأكبر تأثير فى مجال السلام والأمن بين الجانبين.

القمة الصينية الأفريقية في السعودية

وفي ديسمبر الماضي، اختتمت القمة السعودية الصينية التي عقدت في الرياض بحضور الرئيس الصيني شي جين بيغ والملك سلمان بن عبد العزيز.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمراحل المتميزة التي مرت بها العلاقات الثنائية خلال العقود الثلاثة الماضية، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك في جميع المجالات وتعميق العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والوصول بها إلى آفاق جديدة وواعدة.

ووقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

وأشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة العربية السعودية في يناير 2016 م، وزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبـد العزيـز آل سعود لجمهورية الصين الشعبية في مارس 2017 م، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2019 م لجمهورية الصين الشعبية، من نتائج إيجابية ومثمرة ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

البيان الختامي للقمة الإفريقية الصينية

في الشأن الثنائي، أكد الجانبان على أهمية مواصلة إعطاء الأولية للعلاقات السعودية الصينية في علاقتهما الخارجية، ووضع نموذج من التعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك للدول النامية، وهنأ الجانب السعودي الصين بنجاح انعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، من جانبه أعرب الجانب الصيني عن تقديره للإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال التنمية الوطنية في إطار رؤية 2030.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية خلال هذه القمة.

أكد الجانبان مجددًا على مواصلة دعم المصالح الجوهرية لبعضهما البعض بثبات، ودعم كل جانب الجانب الآخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وغيره من قواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وأكد الجانب السعودي مجددًا على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة.

من جانبه، عبر الجانب الصيني عن دعمه للمملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وأكد معارضته بحزم أي تصرفات من شأنها التدخل في الشئون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ورفض أي هجمات تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والأراضي والمصالح السعودية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بينهما من خلال اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، وتعزيز التعاون في المجالات التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتنموية بين البلدين إلى آفاق أوسع.

في مجال الطاقة، أكد الجانبان أن تعزيز تعاونهما في هذا المجال يعد شراكة استراتيجية مهمة. ونوه الجانبان بحجم التجارة النفطية بينهما وأسس التعاون الجيدة لما تتميز به المملكة من موارد نفطية وافرة، وما تتميز به الصين من سوق واسعة، وأشارا إلى أن تطوير وتوطيد التعاون بينهما في مجال النفط يتفق مع المصالح المشتركة للجانبين، وأكد الجانبان على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية، ورحبت جمهورية الصين الشعبية بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين. واتفق الجانبان على بحث الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع البتروكيماويات وتطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل البترول إلى بتروكيماويات، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات والمشاريع ومنها الكهرباء، والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة وتطوير المشروعات ذات العلاقة، والاستخدامات المبتكرة للموارد الهيدروكربونية، وكفاءة الطاقة، وتوطين مكونات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتعاون في تطوير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار في قطاع الطاقة.