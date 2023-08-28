عدوى الفيلقية، مرض خطير يضرب بولندا والسلطات تبحث عن مصدر التفشي

أعلنت السلطات الصحية المحلية في مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا، اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات بعد إصابتهم ببكتيريا الفيلقية ارتفع إلى 11 حالة.

وقال آدم سيدور مفتش الصحة الإقليمي للصحافة "لقد أكدنا 144 إصابة و11 وفاة"، وتتراوح أعمار المتوفين بين 64 و95 عاما وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة.

تلوث شبكة إمدادات المياه في بولندا

وأضاف سيدور "نبحث عن مصدر التلوث.. ويجري حاليا درس تلوث شبكة إمدادات المياه الساخنة والباردة".

وصرح مفتش الصحة "هذا لا يسمح لنا حاليا بتأكيد أن شبكة إمدادات المياه هي مصدر التلوث.. والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة".

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ووفقا للنتائج الأولى للتحاليل، تم التأكد من وجود بكتيريا الفيلقية بمستويات مختلفة في نصف عينات المياه الـ 18 الأولى التي تم فحصها، وتم أخذ ما مجموعه 105 عينات.

عدوى تصيب الجهاز التنفسي للإنسان

في نهاية الأسبوع قامت سلطات رزيسزو المدينة التي تعد 200 ألف نسمة، بعملية تطهير إضافي لشبكة إمدادات المياه.

ومرض الفيلقية هو عدوى رئوية خطرة تتسبب بها بكتيريا تصيب الجهاز التنفسي للإنسان وتنتقل إليه إما عبر شرب مياه ملوثة بها، أو عبر الاستنشاق عن طريق مكيف الهواء.

خطر انتشار مرض الحمى النزفية

في سياق آخر، أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، أن تغير المناخ هو عامل خطر رئيسي قد يزيد من خطر انتقال عدوى الحمى النزفية.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في حوار لـ "فيتو" أن الخطر المباشر لانتشار مرض الحمى النزفية من العراق إلى بلد جديد ضئيل.

وكشف الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، عن طبيعة مرض الحمى النزفية الذي انتشر في العراق، ومدى خطورته.

ما هو مرض الحمى النزفية؟

وأوضح لـ"فيتو" أن الحمى النزفية الفيروسية الشديدة هي مرض يسببه فيروس يسمى "فيروس الحمى النزفية في القرم والكونغو".

وأكد الدكتور أحمد المنظري أن الحمى النزفية الفيروسية تنتقل إلى البشر من خلال ملامسة القراد المصاب أو الدم الحيواني من خلال الأنسجة الانتقال الأولي، ويمكن أيضًا أن ينتقل المرض من شخص مصاب إلى آخر عن طريق ملامسة الدم الملوث بالعدوى أو سوائل الجسم.



تحدث العدوى المكتسبة من المستشفيات بسبب سوء التعقيم

أوضح انه يمكن أن تحدث العدوى المكتسبة من المستشفيات أيضًا بسبب سوء التعقيم للمعدات الطبية وإعادة استخدام الإبر وتلوث الإمدادات الطبية.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط أنه يبلغ معدل الوفيات بين المصابين 40٪ مشيرا الى انه على الصعيد العالمي، هناك 3 مليارات شخص معرضون لخطر الإصابة بهذا المرض.

وعلى صعيد الإقليم، تتوطن الحمى النزفية في أفغانستان وإيران والعراق وباكستان.

أكد أنه تم الإبلاغ عن حالات بشرية متفرقة وتفشيات للمرض من 9 بلدان أفغانستان والعراق وإيران والكويت وعمان وباكستان والسودان والإمارات العربية المتحدة.

عبء المرض الحقيقي في الإقليم غير واضح حتى الآن

وأكد أن عبء المرض الحقيقي في الإقليم غير واضح حتى الآن بسبب محدودية الوعي بالمرض وانخفاض الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها، ونظم المراقبة المختلفة. التحديات الرئيسية الأخرى هي التأخير في التشخيص ونقص الوعي بهذا المرض بين مقدمي الرعاية الصحية.