الصحة تكشف خطورة المتحور الجديد لكورونا

المتحور الجديد لكورونا، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: "المتحور الجديد لكورونا لا يختلف عن أوميكرون ولكن الملاحظ زيادة معدل الإصابات في بريطانيا وأمريكا".

خطورة المتحور الجديد لكورونا

أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"المتحور الجديد لكورونا يهرب من المناعة ولديه قدرة على سرعة الانتشار ولكن لم تحدث زيادة في شدة الأعراض حال الإصابة".



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تحذير لجنة مكافحة كورونا

وأضاف: أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن يجب عليهم الحذر من المتحور الجديد لكورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، مؤكدًا أن المتحور الجديد لكورونا لم يدخل مصر حتى الآن.



هل انتهت جائحة كورونا؟

وأكد: "كورونا كجائحة انتهت ويجب أن نتعايش مع متحوراتها مثل دور البرد".

وأصدرت منظمة الصحة العالمية امس الجمعة بيانا كشفت من خلاله عن أنه على الصعيد العالمي تم الإبلاغ عما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 2500 حالة وفاة، وذلك في آخر 28 يومًا في الفترة من 10 يوليو الماضي، حتى 6 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 80% في معدل الإصابات مقارنة بالـ 28 يومًا السابقة لها.

وقالت المنظمة، في تحديث جديد حول تطورات انتشار فيروس كورونا أصدرته اليوم الجمعة في جنيف، إنه في حين أبلغت 5 أقاليم تابعة لها عن انخفاض في عدد حالات الإصابة والوفيات على حد سواء، فإن إقليم غرب المحيط الهادئ أبلغ عن زيادة في حالات الإصابة وانخفاض في معدل الوفيات.



وأشارت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 769 مليون إصابة مؤكدة وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم، وذلك منذ بداية الوباء وحتى 6 أغسطس الجاري، وأن الحالات المبلغ عنها لا تمثل بدقة معدلات الإصابة، وذلك بسبب انخفاض الاختبار والإبلاغ على مستوى العالم.

انتشار متحور جديد من كورونا في بريطانيا والولايات المتحدة

والأحد الماضي، أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن متحورًا جديدًا من كوفيد 19، يُطلق عليه اسم " إيريس" أو " EG.5.1" وينحدر من سلالة أوميكرون، قد انتشر في المملكة المتحدة.

وأوضحت أن هذا المتحور يقف بالفعل خلف واحدة من كل سبع حالات جديدة. كما أن انتشاره زاد بسرعة في الأسابيع الأخيرة.

وأصبح المتحور مسؤولًا بالفعل عن 17٪ من الحالات في الولايات المتحدة و15٪ في المملكة المتحدة، وفقا لموقع "إنفو باي" الإخباري.

وبحسب العالم الشهير إريك توبول، مؤسس ومدير معهد " Scripps Research Translational Institute"، الأمريكي، فإن متحور " EG.5.1" يواصل إظهار ارتفاع قوي ومتسارع، حيث قفز من 11% إلى 17% في آخر أسبوعين.



وكشفت بيانات صادرة عن المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن المتحور أصبح " EG.5.1" في الأسبوع الماضي هو السلالة المسيطرة في الولايات المتحدة.

وفي المملكة المتحدة، تراقب وكالة الصحة الحكومية انتشار هذه السلالة منذ تصنيفها في 31 يوليو الماضي، لا سيما مع ارتفاع الحالات في آسيا، حيث تظهر أحدث البيانات أن انتشاره المتسارع يمكن أن يكون أحد أسباب الزيادة الأخيرة في الإصابات في المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من أن الأرقام الحالية بعيدة عن الأرقام القياسية للوباء، إلا أن العلماء يراقبون عن كثب تطور فيروس " SARS-COV-2" الذي يسبب COVID-19، نظرًا لتطوره المستمر وقدرته على مراوغة المناعة.

ووفقًا للإحصاءات، زادت معدلات COVID-19 في المملكة المتحدة في ذروة الصيف من 3.7% إلى 5.4% الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل دخول المستشفيات إلى 1.97 لكل 100 ألف حالة من السكان، مقارنة بـ 1.17 في تقرير" UKHSA" السابق.

وفي يوليو الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية سلالة " EG.5.1" على أنها "متغير تحت السيطرة".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى تضاعف الانتشار العالمي لـ " EG.5.1" بدء من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو الماضيين، وحتى الآن، تم تسجيله في 45 دولة.

وحثت المنظمة، الحكومات على الحفاظ على الأنظمة الصحية التي أنشأتها من أجل COVID-19 وليس تفكيكها.