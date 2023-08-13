الأحد 13 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

الصحة العالمية: التغيرات المناخية تزيد من خطر عدوى مرض الحمى النزفية

منظمة الصحة العالمية،
منظمة الصحة العالمية، فيتو

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، أن تغير المناخ هو عامل خطر رئيسي قد يزيد من خطر انتقال عدوى الحمى النزفية.

 

الخطر المباشر لانتشار مرض الحمى النزفية 

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في حوار لـ "فيتو" أن الخطر المباشر لانتشار مرض الحمى النزفية من العراق إلى بلد جديد ضئيل.

وكشف الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، عن طبيعة مرض الحمى النزفية الذي انتشر في العراق، ومدى خطورته.

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ما هو مرض الحمى النزفية؟

وأوضح  لـ"فيتو" أن الحمى النزفية الفيروسية الشديدة هي مرض يسببه فيروس يسمى "فيروس الحمى النزفية في القرم والكونغو".  

وأكد الدكتور أحمد المنظري أن الحمى النزفية الفيروسية تنتقل إلى البشر من خلال ملامسة القراد المصاب أو الدم الحيواني من خلال الأنسجة الانتقال الأولي، ويمكن أيضًا أن ينتقل المرض من شخص مصاب إلى آخر عن طريق ملامسة الدم الملوث بالعدوى أو سوائل الجسم.  
 

تحدث العدوى المكتسبة من المستشفيات بسبب سوء التعقيم

أوضح انه يمكن أن تحدث العدوى المكتسبة من المستشفيات أيضًا بسبب سوء التعقيم للمعدات الطبية وإعادة استخدام الإبر وتلوث الإمدادات الطبية.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط أنه يبلغ معدل الوفيات بين المصابين 40٪ مشيرا الى انه على الصعيد العالمي، هناك 3 مليارات شخص معرضون لخطر الإصابة بهذا المرض

وعلى صعيد الإقليم، تتوطن الحمى النزفية في أفغانستان وإيران والعراق وباكستان.  

أكد أنه تم الإبلاغ عن حالات بشرية متفرقة وتفشيات للمرض من 9 بلدان أفغانستان والعراق وإيران والكويت وعمان وباكستان والسودان والإمارات العربية المتحدة.

 

عبء المرض الحقيقي في الإقليم غير واضح حتى الآن

وأكد أن عبء المرض الحقيقي في الإقليم غير واضح حتى الآن بسبب محدودية الوعي بالمرض وانخفاض الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها، ونظم المراقبة المختلفة. التحديات الرئيسية الأخرى هي التأخير في التشخيص ونقص الوعي بهذا المرض بين مقدمي الرعاية الصحية.

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