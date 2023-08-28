بسبب الدوري السعودي، جلسة بين مجلس الجبلاية وحازم إمام

اتحاد الكرة، أكد مصدر في اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية سيستغل عقد اجتماع اليوم الإثنين بالإسكندرية للحديث مع حازم إمام عضو الجبلاية.

ويأتي حديث اتحاد الكرة مع حازم إمام بعد مشاركته في تحليل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC السعودية.

وأكد مصدر أن حازم إمام لن يكون متفرغا لمنتخب مصر خلال الفترة القادمة، خاصة بعد اختياره كمحلل لمباريات الدوري السعودي ،وهو ما يعني انشغاله عن الإشراف على الفراعنة الكبار.

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ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة مهام عمل حازم امام في الإشراف على منتخب مصر وهل سيتواجد بالمعسكرات القادمة من عدمه؟.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة عن السبب وراء إقامة اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي يعقد اليوم الإثنين بالإسكندرية، وهو الذي يفترض أن يعقد داخل مقر الاتحاد بالقاهرة.

وأوضح المصدر، أن أعضاء المجلس قرروا إقامة الاجتماع في الإسكندرية، من أجل حضور احتفالية منطقة الإسكندرية لكرة القدم بمرور 100 عام على إنشائها بدعوة من عامر حسين ابن الإسكندرية، إلى جانب وجود أغلب أعضاء مجلس الجبلاية في الإسكندرية هذه الأيام، لحضور فعاليات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية في نسختها الأولى.

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا هاما، اليوم الإثنين بالإسكندرية، لمناقشة عدد من الملفات الشائكة، المطروحة على طاولة المجلس في الآونة الأخيرة.

تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين

ويعتبر ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين مواليد 2005 و2007 و2008 و2009، أحد أبرز الملفات على جدول أعمال مجلس الجبلاية في اجتماعه اليوم.

كما يناقش مجلس الجبلاية في اجتماعه اليوم التعديلات التي اقترحها عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على لائحة المسابقات في الموسم الجديد.

يذكر أن هناك عددًا من المدربين الوطنيين مرشحين لتولي تدريب منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2005 و2008، أبرزهم محمد شوقي المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني للمنتخب الأول وسيد معوض وعادل مصطفى ووائل رياض.

عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري، فيتو

ميكالي مرشح لتدريب منتخب مواليد 2005

وخرجت تسريبات في الأيام الماضية من داخل مجلس الجبلاية، عن وجود مقترح من اللجنة الثلاثية المشكلة لاختيار مدربي المنتخبات بتعيين روجيرو ميكالي مديرا فنيا لمنتخب مواليد 2005، وفي هذه الحالة، سيكون محمد شوقي مرشحا لقيادة منتخب 2007.

محمد شوقي وسيد معوض

ويعد الثنائي محمد شوقي وسيد معوض نجما النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين أقوى المرشحين لتولي منصب المدير الفني لمنتخبي الشباب والناشئين مواليد 2005، و2008، حيث يقترب الأول من قيادة منتخب الشباب مواليد 2005، أما سيد معوض فيقترب من تولي منصب المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008.

ورأى مجلس الجبلاية أن محمد شوقي مشروع مدرب وطني واعد، وتنطبق عليه جميع المعايير التي أقرتها إدارة المدربين باتحاد الكرة برئاسة الدكتور جمال محمد علي، والتي يجب توافرها في مدربي المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، رد اتحاد الكرة المصري على خطاب النادي الأهلي الذي طلب فيه إعفاء لاعبيه الدوليين من المشاركة في معسكر منتخب مصر الوطني، المقرر انطلاقه يوم 4 سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس، ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

خطاب الأهلي لاتحاد الكرة

وكان النادي الأهلي قد أرسل أمس خطابا رسميا لـاتحاد الكرة، يطلب من خلاله إعفاء لاعبيه الدوليين من المشاركة في معسكر منتخب مصر الأول، نظرا لارتباط الأهلي بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل بمدينة الطائف السعودية، فيما يخوض منتخب مصر مباراة تحصيل حاصل أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا بالإضافة إلى مباراة ودية أمام تونس يوم 12 سبتمبر.

اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، في تصريحات تليفزيونية الأحد، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر هو مَن سيحسم مصير لاعبي الأهلي، قائلًا:"هذه المسألة فنية بحتة".

وأضاف العطار في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1": “بالنسبة بما يتعلق بلاعبي الأهلي وإعفاء لاعبيه من معسكر المنتخب هذه القصة (فنية بحتة)، وننتظر رد روي فيتوريا، ولكن أيضًا الأهلي يمثل مصر”، وسيلعب المنتخب المصري لقاء منتخب إثيوبيا في الثامن سبتمبر المقبل بتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، ثم مواجهة منتخب تونس وديًا في 12 من نفس الشهر.

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