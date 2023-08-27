الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

اتحاد الكرة يقرر مد القيد للمراحل السنية والبراعم إلى 7 سبتمبر

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، أرسل اتحاد الكرة المصري خطابات إلى الفروع التابعة له، قرارا بمد فترة القيد للقائمة الإضافية للمراحل السنية والبراعم إلى يوم ٧ سبتمبر المقبل، بعد أن كان مقررا انتهاؤها في الأول من الشهر نفسه.

أرسلت إدارة المسابقات بـاتحاد الكرة خطابا رسميا للنادي الأهلي، تخطره خلاله بمواعيد مباريات بطولات الجمهورية لفرق الناشئين للموسم الجديد 2023 - 2024، والتي يشارك فيها الأهلي بفرق مواليد 2003 و2005 و2007 و2008 و2009.

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أهلي 2003 يواجه بلدية المحلة

ويفتتح فريق الشباب مواليد 2003 مبارياته في البطولة بمواجهة فريق بلدية المحلة على ملعب بلدية المحلة الرياضي، يوم الأحد 3 سبتمبر المقبل، بينما يلتقي أمام الزمالك في الجولة 14، وذلك يوم 3 ديسمبر المقبل، على ملعب كلية الزراعة بالجيزة.

 

أهلي 2005 يواجه بلدية المحلة

اتحاد الكرة، ويلعب فريق مواليد 2005 مباراته الأولى أمام بلدية المحلة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، يوم الثلاثاء 5 سبتمبر، على أن يواجه الزمالك يوم 12 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة 15، على ملعب كلية الزراعة بالجيزة.

ويخوض فريق مواليد 2007 مباراته الأولى أمام فاركو يوم 7 سبتمبر على ملعب الأهلي بمدينة نصر، فيما يواجه الزمالك يوم 4 يناير 2024، ضمن منافسات الجولة 18، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويبدأ فريق مواليد 2008 لقاءاته في بطولة الجمهورية بمواجهة لافيينا يوم 9 سبتمبر على ملعب الأهلي بمدينة نصر، بينما يواجه الزمالك يوم 18 نوفمبر ضمن منافسات الجولة 11، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

أهلي 2009 يواجه زد

وأخيرًا يستهل فريق مواليد 2009 مبارياته أمام زد، يوم 8 سبتمبر على ملعب الأهلي بمدينة نصر، على أن يلعب أمام الزمالك ضمن الجولة السابعة من الموسم، يوم 20 أكتوبر، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

القائمة النهائية لمعسكر شهر سبتمبر

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا سيعلن عن القائمة النهائية لمعسكر شهر سبتمبر  ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

تابع غرابة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للبرتغالي روي فيتوريا في الثانية ظهر يوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر شهر سبتمبر الذي ينطلق يوم ٤ حتى ١٢ من نفس الشهر.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر تدريبي يوم 4 سبتمبر المقبل، استعدادا لخوض مواجهتين أحدهما رسمية أمام منتخب إثيوبيا والأخرى ودية أمام منتخب تونس.

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